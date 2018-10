Un tiburón de tres metros muerde a un niño de 13 años y lo deja en estado crítico

Un niño de 13 años, del que aún no se conoce la identidad, se encuentra en estado grave después de que un tiburón le atacase cuando buceaba en Beacon's Beach, en la costa de Encinitas –al norte de la ciudad de San Diego, en California–, recoge Daily Mail. En los vídeos colgados en las redes sociales, se ve cómo los bañistas asisten al chico –según el diario británico, le taponaban las heridas– antes de que lleguen las ambulancias.

Just after a shark attack victim was pulled ashore at Beacon’s Beach in Leucadia. #sharkattack#beaconsbeach#leucadia#encinitaspic.twitter.com/Hr93IVxwQd