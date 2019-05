La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en Londres - REUTERS

Theresa May dimitirá mañana, según «The Times» La primera ministra británica lleva en la cuerda floja desde que el acuerdo del Brexit negociado por las partes naufragó por primera vez en Westminster, el pasado 15 de enero La jefa del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, dimitió este miércoles porque no cree que el Gobierno de May vaya a cumplir con el Brexit