Tania Bruguera: «La lista de prohibiciones deja al descubierto la verdadera cara del Gobierno cubano»

El pasado 27 de enero, el ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso Grau, agredía a un periodista y se abalanzaba contra un grupo de artistas independientes concentrados ante el ministerio, en La Habana. Fue una agresión, transmitida en directo, que dio la vuelta al mundo, y que provocó la petición de dimisión, promovida por el grupo de artistas 27N (nacido el 27 de noviembre ) por parte de miles de personas. Dos semanas después, el Gobierno cubano ha vuelto agredir al colectivo de artistas y al de periodistas, además de a varios más. Lo ha hecho con la publicación de la lista de actividades por cuenta propia o independientes que estarán prohibidas a partir de ahora, violando la Contitución cubana, que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión (Artículo 54) y la libertad de prensa (Artículo 55).

Tras vender la semana pasada la nueva normativa económica como un paso adelante, al permitir más de 2.000 actividades por cuenta propia, frente a las 127 que se podían realizar hasta ahora, el régimen ha condenado a la ilegalidad a numerosas actividades, muchas de las cuales han sido críticas con el régimen y han evidenciado sus abusos. El anuncio lo ha hecho de una manera engañosa. Hace casi una semana, el medio oficialista Granma transmitía la ampliación de la actividad del sector privado y hacia referencia a que la prohibición abarcaría a 124 actividades, que no detalló más allá de mencionar la caza y pesca de especies prohibidas y en peligro de extinción, la explotación de las plantas endémicas, el empleo infantil y el trabajo forzado, entre otras. La gran y terrible sorpresa llegaría días después, este miércoles, con el anuncio de una normativa que condena a quienes desarrollan actividades periodísticas y culturales de forma independiente sin la tutela y presión ideológica del Estado. La normativa prohíbe la producción audiovisual y cinematográfica, las grabaciones y ediciones musicales por cuenta propia, así como las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, las artes plásticas, el cine...

El anuncio de la lista de actividades prohibidas deja «al descubierto la verdadera cara del Gobierno», declara a ABC Tania Bruguera , una de las artistas cubanas con mayor repercusión intenacional, y una de las líderes del grupo 27N, que ha tratado durante los últimos meses de negociar con el Ministerio de Cultura una serie de reformas para el sector cultural, sin éxito.

«Estamos en shock -confiesa- porque nosotros estábamos pidiendo un diálogo al Ministerio de Cultura, y entre los puntos que estaban sobre la mesa era el reconocimiento del posicionamiento independiente, y de pronto hemos visto que por su parte todo fue completamente cínico, pues en el momento de las reuniones ellos ya tenían que estar trabajando en esta lista. Con esto se han quitado la máscara completamente», asegura al otro lado del teléfono Bruguera.

La artista cubana cree que uno de los motivos que ha podido llevar al Gobierno a asfixiar así las actividades culturales es «que las instituciones oficiales se han dado cuenta de que no tienen la capacidad para agenciar la producción artística que se está haciendo de forma independiente, pero no quieren perder el control de los productos culturales que salen». Productos que están teniendo éxito a nivel intenacional, del que no puede apropiarse el régimen, como el reciente premio obtenido por el cineasta Alejandro Alonso , miembro del 27N, en el Festival de Róterdam; o la invitación que ha recibido el Instar (Instituto de Artivismo Hannah Arendt) , para acudir a la Documenta de Kassel de 2022. «Dos proyectos independientes que han logrado cosas que no ha logrado el Ministerio de Cultura cubano en años. Su gestión no ha conseguido posicionar ni conseguir premios con producciones estatales o institucionales», señala Bruguera, que interpreta la inclusión del sector artístico en la lista de actividades prohibidas como «un gesto desesperado, como lo fue el artículo 349. Esto es, no dejar margen a la alegalidad, y clasificar toda actividad como ilegal».

La prohibición afecta a actividades como «tener una biblioteca en casa, tener una biblioteca digital, hacer una lectura de poesía en casa, no se pueden tener archivos ni centros de documentación... Quiere decir que ellos son los únicos que pueden documentar la historia. Por ejemplo, uno de los proyectos que tiene Instar es la documentación y rescate de archivos del arte independiente en Cuba. Eso ahora está prohibido».

Esta nueva normativa supone un retroceso «acelerado y desesperado». También es, en opinión de Bruguera, una «pataleta» del Gobierno. «Lo que debería hacer no es prohibir sino permitir, e incorporarse a la gestiones de producción y creación» . Sobre si la decisión puede ser una forma de castigo contra los artistas por sus recientes movilizaciones y su petición de reformas al Ministerio de Cultura, Bruguera no lo descarta. «Es posible, pero creo que está lista hubiera salido de todas maneras. No creo que sea una consecuencia del 27N».

De sus palabras se desprende que el Gobierno cubano ha estado jugando un doble juego con los artistas: mientras parecía negociar con el grupo 27N algunas reformas, como la creación de una asociación o un sindicato de actores, tenía ya prevista la ilegalización de los sindicatos en esta lista. «Creo que realmente lo que quiere el Gobierno es desviar la atención del 27N y de su petición de dimisión del ministro de Cultura -subraya-. Hemos recogido miles de firmas. Hay cubanos de dentro y de fuera de la isla que están pidiendo que renuncie, porque un ministro de Cultura no puede dar en la mano a un artista ni a un periodista. Por eso es conviente para ellos que aparezca ahora esta lista».

«Seguiré haciendo periodismo»

Otro de los sectores más afectados es el de la información y el periodismo independiente, pues está prohibida la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, las transmisiones de radio...

La directora de la web cubana 14ymedio, la activista y periodista Yoani Sánchez , mostraba su indignación y aseguraba que a pesar de las prohibiciones iban a seguir informando: «A ver si el poder se acostumbra a esa idea de que estaré aquí para rato (y soy tan testaruda que cuando digo "para rato" puede ser una eternidad... varias vidas incluidas): los decretos no dan forma a la realidad, la realidad quiebra los decretos. Y seguiré haciendo periodismo independiente... cuando empecé estaba prohibido... ahora está prohibido... mañana parece que estará más prohibido... lo único que no cambia es mi resolución de informar, contar y reportar. No me fui, no me voy, no me iré...»

Por su parte el economista Mauricio de Miranda también criticaba la prohibición que demuestra, en su opinión, que en Cuba «sigue imperando la lógica de no hacer reformas estructurales profundas que conduzcan a una senda de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar de la población, sino de ir abriendo poco a poco algunas cosas y apretando el control sobre otras, aparentando que hacen cambios importantes cuando en realidad son solo cambios cosméticos y en algunos casos, franco retroceso. Y sigue la lógica de mantener, por encima de todas las cosas, el control sobre la sociedad».

Actividades prohibidas relacionadas con información y telecomunicaciones Esta sección abarca la producción y distribución de información y de productos culturales y el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos productos, así como datos o comunicaciones, actividades de tecnologías de la información y actividades de procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información. 56. Edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte. (5811, 5812, 5813) 57. Producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, excepto la operación y/o arrendamiento de equipamiento para la producción artística, Agente de selección de elenco (casting), Auxiliar de producción artística. (5911) 58. Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo. (5914) 59. Transmisiones de radio. (6010) 60. Programación y transmisiones de televisión, y actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario. (6020) 61. Actividades de telecomunicaciones alámbricas. (6110) 62. Actividades de telecomunicaciones inalámbricas, incluye el servicio de móvil troncalizado. (6120). 63. Actividades de telecomunicaciones por satélite. (6130) 64. Otras actividades de telecomunicaciones, exceptuando la venta de productos y servicios que le son proveídos por ETECSA y el Grupo Empresarial Correos de Cuba (agentes de telecomunicaciones y agente postal). (6190) 65. Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas. (6311) 66. Actividades de agencias de noticias. (6391)