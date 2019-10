La sucesora de Merkel pierde apoyo entre los conservadores alemanes El último sondeo representativo sobre tendencia electoral señala que la CDU obtendría si hubiera hoy elecciones un 27,9% de los votos, con Los Verdes en el 22,6%

Seguir Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín Actualizado: 08/10/2019 02:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las encuestas ponen en evidencia que el electorado alemán no respalda a la sucesora de Angela Merkel al frente de la CDU con la misma fuerza que a la canciller alemana. El último sondeo representativo sobre tendencia electoral señala que la CDU obtendría si hubiera hoy elecciones un 27,9% de los votos, con Los Verdes en el 22,6% y socialdemócratas del SPD hundidos en el 13,7%, pisándole los talones los antieuropeos de AfD en el 13,1%. Pero la tendencia de voto conservadora no se corresponde con el apoyo que Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) obtiene a título personal y que solo alcanza el 19%. Ese es el porcentaje que responde afirmativamente cuando es propuesto su nombre como opción para «altos cargos de gobierno». Y todavía se reduce más, hasta el 11%, cuando su nombre es propuesto para la Cancillería de Berlín.

Como ministra de Defensa, en sustitución de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, AKK visita hoy a las tropas alemanas en Níger y Mali, quedando fuera de la agenda política del día, que se centra en las protestas en la calle contra el paquete legal de protección del clima que el gabinete de ministros de Merkel tiene previsto aprobar el martes. Como viene sucediendo habitualmente, su discurso y declaraciones quedan excluidas del día a día de la política alemana y las juventudes del partido, la Junge Unión, ha lanzado duros ataques contra ella por considerarla una versión continuista de Merkel a la que se oponen. Por si fueran pocos problemas, la CSU de Baviera vuelve a la carga con la amenaza de una nueva ola de refugiados, que auguran peor incluso que la de 2015, y mostrando en público desavenencias con la política de inmigración de AKK. El ministro de Interior Horst Seehofer capitaliza el apoyo derivado dela próxima propuesta a la UE sobre reparto de refugiados mientras que AKK se limita a cargar con las críticas que la gran coalición está cosechando por su política climática. Y en medio de todos estos contratiempos, ha surgido la primera voz en el partido que pone en duda en público el automatismo de la candidatura de AKK como próxima candidata del partido en las elecciones generales.

Karl Theodor zu Guttenberg fue ministro de Defensa y delfín conservador de Merkel hasta que un escándalo de plagio en su tesis doctoral precipitó su dimisión y su exilio a Estados Unidos, donde ha seguido sirviendo al partido los últimos años como contacto extraoficial con el Partido Republicano. Tras pagar con la dimisión de todos sus cargos y mantenerse alejado de la política desde 2011, regresa ahora a su país con la conciencia de haber cumplido su condena moral y aparentemente dispuesto a someterse de nuevo al refrendo de las urnas. Es zu Guttenberg quien ha dicho en voz alta que el sucesor de Merkel como candidato a canciller debe ser elegido en unas primarias y no en una votación de un congreso de la CDU, como lo fue AKK. Zu Guttenberg no desvela si él mismo se presentaría o a quién, de lo contrario, otorgaría su apoyo, pero asegura que «solo así contará el partido con un candidato fuerte».

Apenas terminó zu Guttenberg de hacer pública su propuesta, en una entrevista concedida al popular Bild Zeitung, la actual directiva de la CDU ha salido en defensa del amenazado liderazgo de AKK. El secretario general de CSU, Markus Blume, ha recordado que «los candidatos a canciller de la Unión son propuestos conjuntamente por la CDU y la CSU» y que «el procedimiento de una elección primaria no es adecuado para una acción conjunta las dos formaciones». También el presidente federal de CDU y Ministro del Interior de Baden-Wuerttemberg, Thomas Strobl, se ha posicionado en contra, mientras es un rumor a voces que AKK ha solicitado la protección de su mentora, Merkel, y solamente ha obtenido una fría respuesta. En la reciente visita que las dos hicieron a EE.UU. para asistir a la cumbre climática de la ONU, viajaron incluso en aviones separados, dejando entrever la distancia que las separa y despertando toda una ola de críticas por la duplicación de emisiones de gases contaminantes. Fuentes del equipo de Merkel aseguran que la canciller sigue apoyando a su favorita, pero que no desea «sobreportegerla» y que «si AKK no puede liberarse de su situación por sí misma, entonces quizá sea la persona equivocada para el trabajo».

Además del reaparecido zu Guttenberg, el presidente regional de Renania Norte-Westfalia, Armin Laschet, así como Friedrich Merz, candidato de los mercados financieros, y el Ministro de Salud, Jens Spahn, son considerados potenciales competidores de AKK para la candidatura a canciller si realmente se prescinde del proceso de sucesión tan cuidadosamente organizado por Merkel. En la Casa Konrad Adenauer de Berlín, sede del partido, se da por hecho ya que tratarán de seguir peleando en el próximo congreso del partido por lo que en política alemana se denomina la «cuestión K».