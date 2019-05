Salvini propone multas desde 3.500 a 5.500 euros a quien salve vidas en el mar La propuesta del líder de la Liga, que pretende que hoy la apruebe el Consejo de ministros, es condenada con dureza por la ONU

Seguir Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 20/05/2019 15:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Multas desde 3.500 hasta 5.500 euros a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por cada inmigrante que salven en el desarrollo de operaciones de socorro en aguas internacionales. Esta es la escalofriante propuesta que contiene el decreto de ley sobre seguridad que el ministro del Interior, Matteo Salvini, pretende que sea probada hoy en un Consejo de ministros. La ONU, por medio del Alto Comisario para los Derechos humanos, ha escrito una carta de 12 páginas al ministro italiano de Asuntos Exteriores, Enzo Moavero, y al titular de Interior, solicitando que el gobierno retire ese decreto ley porque «viola los derechos humanos, al fomentar la hostilidad y la xenofobia contra los inmigrantes». En la extensa carta de la ONU se desmontan, punto por punto, en el plano del derecho internacional, las indicaciones del ministro del Interior, reafirmando la prioridad de la tutela de la vida humana en el mar. En la convención internacional de auxilio del 1979 se dispone que la asistencia en el mar debe ser ofrecida a todos, sin ningún tipo de distinción, porque el derecho a la vida debe ser garantizado a cualquier persona, aunque sea sospechosa de haber cometido algún delito.

Matteo Salvini acogió la carta de las Naciones Unidas con cierto desprecio: «La ONU dedique sus energías a la emergencia humanitaria en Venezuela, en lugar de hacer campaña electoral en Italia», manifestó el líder de la Liga.

Tensión en el gobierno

No solo la ONU ha mostrado perplejidad y alarma por el decreto anti-ong de Salvini, también el primer ministro, Giuseppe Conte, ha intentado que el texto llegue al Consejo de ministros porque si no se modifica es inconstitucional. Igualmente, el vicepresidente del gobierno, Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, en permanente discusión con Di Maio por motivos electorales, ha calificado a Matteo Salvini de «arrogante» y de actuar como «hombre solo al comando». Las posiciones de Conte y Di Maio contra el decreto de seguridad han enfurecido a Mateo Salvini, quien pretende que sea aprobado a toda costa: «Si no se le da el visto bueno, me hará rabiar». El consejo de ministros se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde, pero es probable que el decreto sobre seguridad se posponga, lo que haría más tensas las ya complicadas relaciones de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas.

Escalofriante propuesta

Al margen de esta disputa política, la gran pregunta que muchos italianos se hacen hoy sobre la pretensión de Salvini de castigar a las ONG es la siguiente: ¿Cómo puede una mente humana concebir la idea de que salvar una vida en el mar pueda costar «entre 3.500 y 5.500 euros? ¿En qué lógica se basa el tarifario de multas de Salvini para los socorristas en el mar? Sorprendente también la respuesta del ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, cuando se le hizo esta pregunta: La multa es éticamente escalofriante además de inconstitucional, ¿no?». El ministro respondió: «Si quien viola las reglas viene sanciona no encuentro nada de malo».