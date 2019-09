Sale a la luz un nuevo vídeo de Justin Trudeau disfrazado y con la cara pintada de negro El vídeo, según el partido del primer ministro, se grabó en la década de los 90

Un nuevo vídeo del primer ministro canadiense disfrazado y con la cara pintada de negro, ha salido a la luz, después de que se viera obligado a salir este jueves delante de los medios para pedir disculpas por una foto disfrazado de Aladino con la piel pintada.

Esta imagen, que él mismo calificó de «racista» fue tomada en 2001 y ha sido publicada a cinco semanas de las elecciones generales.

El nuevo vídeo, difundido por Global News, se hizo en la década de los 90, según el Partido Liberal. En él, Trudeau aparece con una camiseta blanca y unos vaqueros y su cara y extremidades pintadas de negro. Se le ve riendo, levantando las manos en el aire, sacando la lengua y haciendo muecas.

La fotografía de 2001 ha provocado numerosas críticas que lo acusan de racismo. En Norteamérica, que una persona blanca se pinte la cara para representar a una persona de color es considerado racista desde hace décadas.

Tras la aparición de la imagen, Trudeau, que se encuentra en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 21 de octubre, se vio forzado a comparecer ante los medios de comunicación para declarar que «lamenta profundamente» haberse disfrazado con la cara pintada.

«En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue las 1.001 y una noches. Me disfracé de Aladino y me maquillé. No debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento», ha manifestado Trudeau, de 47 años, durante una rueda de prensa. A preguntas de los medios de comunicación, Trudeau reconoció que la imagen, que tiene profundas connotaciones, es «racista» aunque no lo consideró «racista en su momento».