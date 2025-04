El relevo generacional hunde al SPD alemán en las encuestas

La renovación de la directiva del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que ha requerido el sacrificio de toda una generación de políticos con experiencia de gobierno, amenaza con hacer desaparecer del mapa electoral a la más antigua formación política alemana. Tras la elección de la presidencia bicéfala de Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans, impulsada por el agitador jefe de las juventudes del partido, Kevin Kühnert, que queda en el puesto de vicepresidente, el SPD se hunde todavía más en los sondeos. En la última encuesta de Forsa, el barómetro de tendencias para RTL/ntv realizado del 2 al 6 de diciembre, los socialdemócratas han caído hasta el 11% en intención de voto, en comparación con el 14% que obtenía la semana anterior a las votaciones. La CDU de Merkel sigue en el 28%, los liberales del FDP obtienen un 9% y Los Verdes, grandes beneficiarios del declive socialdemócrata, llegan al 22%. Los partidos más radicales a uno y otro lado del arco político, Die Linke (La Izquierda) y Alternativa para Alemania (AfD), obtienen respectivamente un 8% y un 14%.

«Contrariamente a lo que esperaba el SPD, el largo proceso de primarias a la búsqueda del nuevo liderazgo del partido no ha resultado una «gran canción de democracia», sino un gran fracaso que ha dejado al partido con fuerzas todavía más reducidas», analiza el jefe de Forsa, Manfred Güllner, «con el “giro a la izquierda” ahora iniciado por el partido y su enfoque en los temas de redistribución, el SPD no solamente no está recuperando a ninguno de los muchos exvotantes que han emigrado en gran medida a los Verdes, sino que está decepcionando a votantes que se habían mantenido fieles a pesar de las calamidades».

Esta encuesta recoge ya la reacción al congreso que el parido ha celebrado en Berlín desde el viernes, en el que apenas ha logrado recuperar la frágil paz consigo mismo y que ayer todavía ofrecía sus últimos estertores, con la elección de la junta federal, de la que cayeron candidatos solventes como el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, el alcalde de Berlín, Michael Müller, e incluso el izquierdista Ralf Stegner, después de que la figura con más posibilidades en unas generales, el actual ministro de Finanzas, Olaf Scholz, quedase excluido en la segunda vuelta de la votación de las bases. El desastre llegó ayer a tales dimensiones que la nueva presidencia decidió interrumpir momentáneamente las votaciones para discutir tras el escenario sobre lo que estaba sucediendo y arreglar al menos la permanencia de Maas bajo mesa.

Mientras tanto, el tesorero Dietmar Nietan advertía sobre el inminente cuello de botella en la contabilidad. Desde las elecciones generales de 1998, el SPD ha perdido a la mitad de sus miembros y ya no puede permitirse el mismo nivel de gasto del aparato. El proceso de primarias en dos fases, que ha exigido conferencias regionales en todos los Bundesländer, debates y ediciones especiales de las publicaciones, ha agotado el presupuesto. En la campaña electoral general de 2017, el SPD todavía contaba con un presupuesto de 27,5 millones de euros. Según el Informe Financiero Federal presentado ayer, «el presupuesto para las próximas elecciones de 2021 tendrá que ser significativamente menor».

Pero los delegados no prestaban demasiada atención a estas reflexiones, sino que se esforzaban por concentrarse en el frenético zig-zag de la nueva política, que en los últimos días ha pasado varias veces de la intención de romper la coalición a la de perpetuarla. Después de múltiples idas y venidas de los nuevos líderes, el asunto fue sometido a votación y ganó la permanencia, dando lugar al divertido titular de Der Speigel «Los socialdemócratas votan por Merkel».