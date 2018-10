La UE es receptiva a alargar el periodo transitorio del Brexit, según Tusk Documentos del Gobierno indican que podría durar muchos años, revela «The Times»

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha asegurado este miércoles que los líderes de la Unión Europea a 27 recibirían «positivamente» una petición formal para alargar el periodo transitorio tras el Brexit si así lo pidiera la primera ministra británica, Theresa May, para desbloquear las negociaciones sobre las condiciones del divorcio, encalladas por las diferencias sobre la solución para la frontera irlandesa.

«Si Reino Unido decide que una prórroga tal sería útil para alcanzar un acuerdo, estoy seguro de que los líderes estarían dispuestos a considerarlo positivamente», ha expuesto Tusk ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), en donde se ha debatido sobre la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos, según recoge Ep.

El exprimer ministro polaco ha dejado claro que fue May y no sus socios comunitarios quien planteó la posibilidad de esta prórroga, cuando se dirigió a los líderes el pasado miércoles para defender las posiciones negociadoras de Londres, antes de que el resto de líderes analizaran sin ella el estado de las conversaciones y las perspectivas de un acuerdo ordenado.

La oferta que hay sobre la mesa plantea un periodo transitorio de 21 meses a partir de la salida automática de Reino Unido de la UE, a finales de marzo de 2019, para dar tiempo a ajustarse a las condiciones de salida y evitar una ruptura abrupta.

La semana pasada, sin embargo, May planteó en Bruselas la posibilidad de sumar «algunos meses» a este periodo, como garantía de que habrá tiempo suficiente para diseñar una solución adecuada para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y no será necesario activar al plan de emergencia («backstop», en la jerga comunitaria) para evitar la vuelta a los controles físicos en el Úlster.

El rechazo en Londres a este «seguro» pensado por la UE a 27 para proteger los Acuerdos de Viernes Santo frustró un principio de acuerdo logrado hace casi dos semanas a nivel técnico, que finalmente no logró el aval político e hizo que la cumbre de octubre concluyera sin concretar la cumbre de noviembre con la que se quería sellar el pacto de salida.

La prensa inglesa, no obstante, apunta hoy que el periodo transitorio podría extenderse durante «muchos años». El diario «The Times» revela que documentos del gabinete de May en los que se advierte de que el plan de la primera ministra «podría, en teoría, llevar a una IP (periodo de implementación, en inglés) de larga duración». En ellos se deja claro, agrega el rotativo londinense, que el acuerdo podría durar muchos años de forma "escalonada" y tener una revisión anual.

Pendientes de la frontera irlandesa

«Quedó claro por parte de Reino Unido que se necesita más tiempo para encontrar una solución concreta. Por ello no hay otra opción que continuar con las conversaciones», ha indicado Tusk.

El portavoz de la Eurocámara para el Brexit y líder de los Liberales europeos (ALDE), Guy Verhofstadt, por su parte, ha avisado de que aunque los avances permitan decir que hay un acuerdo «al 90 por ciento, 95 por ciento o incluso al 99 por ciento», el Parlamento Europeo lo verá como un «0 por ciento» hasta que no se garantice una solución para la situación irlandesa que «asegure plenamente» los Acuerdos de paz.