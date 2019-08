La reacción de Salvini a la decisión de Sánchez: «Quien resiste, vence» La inspección médica en el Open Arms confirma que la situación sanitaria es insostenible

«Quien resiste, vence», afirma el ministro del Interior, Matteo Salvini, en respuesta a la decisión del gobierno español de autorizar al Open Arms su desembarco en Algeciras por la «situación de emergencia» que se vive en la nave. Salvini ha declarado en un directo en Twitter y Facebook: «Los inmigrantes han tenido la buena noticia de que el gobierno español abre los puertos. El premier español ha dado indicación de un puerto de España porque Salvini es bruto, malo, racista, irresponsable… de todo. No respondo a los ataques (…) Open Arms me ha llamado miserable. Lo de esta nave es de vergüenza mundial. La emergencia es imaginaria».

La decisión del gobierno español llega cuando la fiscalía de Agrigento está valorando el resultado de la inspección médica realizada a bordo. La justicia italiana considerar en las próximas horas la necesidad de que se produzca el atraque en Lampedusa, lo que evitaría que el barco español tuviera que hacer una larga travesía hasta Algeciras, en condiciones muy precarias de las personas a bordo.

La situación higiénico-sanitaria en el Open Arms es insostenible, según confirma la inspección médica ordenada por la fiscalía de Agrigento. Tras el desembarco ayer de los 27 menores, por orden de los magistrados subieron a bordo dos médicos del Departamento marítimo sanitario y policías de Agrigento que inspeccionaron durante horas la nave en la que hay 107 personas a bordo. Su informe ha confirmado lo que han declarado en los últimos días el capitán del Open Arms y la ONG, es decir, una situación límite que se hace insoportable desde el punto de vista sanitario y de orden público. Los migrantes duermen en el suelo sin ningún colchón, apiñados en la cubierta del barco y según la ONG psicológicamente exhaustos.

A los magistrados de Agrigento indagan por los presuntos delitos de secuestro de personas y violencia privada. Algunos medios italianos subrayan que todo parece indicar que en las próximas horas la fiscalía de Agrigento adoptará una decisión para poner punto final a la desesperación de las personas en el barco. Existe la posibilidad de que la fiscalía ordene el secuestro de la embarcación, lo que produciría de inmediato el desembarco de las 107 personas a bordo.

Salvini: «No me rindo»

El vicepresidente y ministro del interior, Matteo Salvini, después de ceder, «contra mi voluntad», a la orden del primer ministro, Giuseppe Conte, para que descendieran los menores, hoy se ha reiterado en su intransigente posición de evitar que el barco atraque en el puerto de Lampedusa, al tiempo que en Twitter ha vuelto a atacar a Open Arms: «Desde hace 17 días, en lugar de ir a un puerto español, estos «señores», retienen a los inmigrantes a bordo como rehenes, incluidos falsos enfermos y menores falsos, solo por atacar y provocarme a mí y a Italia. No me dais miedo, me dais pena. Yo no me rindo». Con anterioridad, Salvini había destacado que de los 27 menores desembarcados en la tarde de ayer, 8 de ellos declararon ser mayores de edad cuando llegaron al centro de acogida de inmigrantes. Muy duro ha sido el ataque de Open Arms, que ha escrito en Twitter: «Miserable. Miserables es quien utiliza a 107 seres humanos 'sin nombre' y a un puñado de voluntarios como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento. Cómplices, todos aquellos que lo consientes y se burlan de su dolor».

Fracaso política puertos cerrados

Al mismo tiempo, la ONG se hace eco de la noticia de la llegada a Lampedusa de inmigrantes, saltándose la prohibición y vigilancia impuesta por el ministro del Interior. «A las 22.00 horas –escribe Oscar Camps- el fundador de Open Arms- una patera con 57 personas supera el despliegue imponente de la policía, de la guardia de finanzas, el decreto seguridad, todo el gobierno e incluso el TAR del lacio y atraca en el puerto de Lampedusa.Todo lo que hace Salvini es una campaña contra Open Arms». No se trata de un caso aislado. Así han llegado en este año varios miles de inmigrantes a las costas italianas. De ahí que hoy la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, del Movimiento 5 Estrellas, diga que «la política de puertos cerrados y de muros no funciona». En una entrevista a La Stampa, la ministra, que se negó a firmar la prohibición de Salvini al Open Arms para entrar en aguas territoriales italianas, considera que la solución a la migración debe partir de la «colaboración con Europa»: «Sirve una mayor implicación de Europa y una intervención masiva para estabilizar económicamente y políticamente algunas regiones de África».