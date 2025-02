Putin busca el refrendo a la guerra en el aniversario de la anexión de Crimea Un acto a la venezolana con autobuses, bocadillos y rublos «para cubrir gastos» convoca hoy a miles de rusos en Moscú Kiev no aceptaría una salida del conflicto que le haga renunciar a la península perdida en 2014 y el Donbass

Rusia se prepara para celebrar hoy el octavo aniversario de la anexión de Crimea. El vicepresidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Piotr Tolstói, dijo el jueves que tendrá lugar «un gran mitin-concierto en Moscú, en Poklónnaya Gorá, en apoyo del presidente y de la operación especial en Ucrania », con la presencia prevista de miles de asistentes. Funcionarios de distintos niveles han sido conminados a asistir, según el partido opositor Yábloko, y se han fletado autobuses para trasladar personal desde distintas localidades de la provincia. Habrá bocadillos para todos y, tal vez, como el año pasado, algunos rublos para «cubrir gastos».

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Putin no acudirá este año a la cita en la capital rusa « ni tampoco se trasladará a Crimea ». El año pasado, el 18 de marzo, se llevó a cabo un concierto en honor del séptimo aniversario de la «integración» de Crimea en Rusia en el estadio moscovita de Luzhnikí y Putin pronunció allí un discurso.

Tras un referéndum que la OSCE consideró sin garantías, el 96% de los habitantes de la península, hasta ese momento perteneciente a Ucrania, se pronunciaron por pasar a formar parte de Rusia. La consulta se hizo en régimen de ocupación militar . El máximo dirigente ruso firmó el decreto de anexión el 18 de marzo de 2014. Ucrania y los países de Occidente se niegan a reconocer a Crimea como territorio ruso, pero Putin afirma que es una cuestión «que ha quedado históricamente cerrada y fuera de ningún tipo de negociación».

El Gobierno de Zelenski cree que «Rusia ha sido y es un agresor, la expansión es su única ideología»

En el terreno diplomático, el asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestóvich, declaró el jueves que el jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski , «exige que el posible acuerdo con Rusia -actualmente en negociación- para el cese de las hostilidades debe reconocer las fronteras de Ucrania existentes en 1991 », cuando Crimea y el territorio rebelde de Donbass formaban parte del país. «Todo lo que acordemos debe ser mejor que lo que había antes de la guerra. Si no, ¿de qué habrían servido las víctimas que ha sufrido el pueblo ucraniano?», se preguntó Arestóvich en el curso de su habitual comparecencia diaria.

Avisó que «nunca renunciaremos a nuestros intereses nacionales» y acusó a Moscú de «encabezar una poderosa operación informativa y psicológica para tratar de convencer a todos de que Ucrania se niega a negociar la paz con Rusia o pierde en esas conversaciones». El asesor presidencial también deploró que «al darse cuenta de que no está teniendo éxito militarmente, Rusia bombardea objetivos civiles, algo ya tradicional para el Ejército ruso».

Nueva coalición mundial

Por su parte, Mijailo Podoliak, otro de los colaboradores próximos a Zelenski, llamó a la creación de una nueva coalición mundial contra el presidente Vladímir Putin, ya que la OTAN, a su juicio, está demostrando ser incapaz. «Lo que nos importa no es el estatus de la organización, sino los aliados que están dispuestos a luchar con nosotros . La invasión de Ucrania ha demostrado que se debe reconsiderar toda la arquitectura de la seguridad europea», afirmó Podoliak en una entrevista al rotativo polaco ‘Wiadomosci’.

Uno de los asesores de Zelenski pidió la creación de una nueva coalición mundial contra Putin, por la aparente inoperancia de la OTAN

Según sus palabras, «sabemos que Putin solo puede ser parado por la fuerza. La OTAN no tiene esa fuerza (...) Por eso queremos terminar esta guerra con una nueva coalición tan poderosa que sea capaz de detener a Rusia si quiere atacar a alguien de nuevo ». No reveló que países podrían formar parte de ese bloque, pero señaló a Polonia como principal aliado. «Polonia es hoy uno de los mejores amigos de Ucrania. Estamos infinitamente agradecidos por la ayuda dispensada y creemos que Polonia y Ucrania deben participar juntas en todas las negociaciones sobre seguridad europea», manifestó Podoliak.

Fase aguda del conflicto

En cuanto a las actuales negociaciones con Rusia, el funcionario de la Presidencia ucraniana dijo que «el alto el fuego y la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania son aspectos clave del acuerdo de paz (…) pero queremos desarrollar también un mecanismo concreto que garantice nuestra seguridad en el futuro». Aseguró que alcanzar el acuerdo de paz con Rusia «podría llevar de varios días a una semana y media».

Finalmente, Podoliak señaló que un armisticio ahora «acabaría solamente con la fase aguda del conflicto (…) pero dudo que la guerra para Ucrania termine ahí. Rusia ha sido y será un agresor . La expansión es su única ideología y, por supuesto, no la van a abandonar. Estamos seguros de que Putin continuará con su política de gran potencia».

Por la parte rusa, Dmitri Peskov dejaba claro que su país no va a hacer caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que detenga su ofensiva militar. « No podemos considerar el cumplimiento de tal orden (…) para ello haría falta el consentimiento de las dos partes y no hay acuerdo sobre ello», explicó el portavoz del Kremlin, despejando en parte las dudas sobre la situación de callejón sin salida en el que se encuentran las conversaciones para parar la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha estimado en una entrevista al diario 'Le Parisien' que Rusia «finge negociar». Le Drian cree que Moscú actúa con arreglo al «tríptico habitual : bombardeos indiscriminados, supuestos ‘corredores’ humanitarios e imitación de negociaciones». Según su punto de vista, «Rusia rechaza por ahora un alto el fuego (…) busca la capitulación de Ucrania».