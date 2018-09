La UE le da un portazo a May y la deja sola ante los «tories» La primera ministra británica llegó diciendo que si Bruselas no aceptaba su plan de Chequers, la alternativa era un Brexit sin acuerdo

Enrique Serbeto

La primera ministra británica Theresa May había venido a la cumbre informal de Salzburgo con la idea de obtener un cierto alivio a las presiones políticas internas gracias a el apoyo constructivo de los socios europeos a sus propuestas sobre el Brexit. Sin embargo, regresó a Londres con cajas destempladas porque en lugar de la respuesta que esperaba se ha encontrad con una posición rocosa e invariable. Incluso los Veintisiete le han dicho que debe acelerar las cosas para intentar llegar a un acuerdo antes de la cumbre de octubre, sin esperar a la que se podría convocar en noviembre. Cualquier observador puede concluir que la UE ha llegado a la conclusión de que ante lo que May había presentado como una especie de ultimátum –o se acepta mi propuesta o vendrá otro interlocutor que solo puede ser peor– la UE ha decidido aceptar el reto.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que los 27 países que se quedan en la UE «estamos de acuerdo en que en octubre deben concluir las negociaciones y en noviembre en todo caso se daría la última pincelada. La cumbre de octubre será el momento de la verdad».

May había traído otra vez el mismo paquete que ya había definido en su discurso en Chequers y esperaba que la UE diera un paso en su dirección o al menos que le otorgasen algo más de tiempo. La respuesta ha sido todo lo contrario: «No estamos de acuerdo en todo y no se podrá hacer concesiones sobre todo. Hay que respetar las cuatro libertades fundamentales y el mercado único. Por eso no podemos aceptar la propuesta de Chequers. La cuestión irlandesa es nuestra prioridad y habrá falta encontrar una solución. que vaya más alla de la buena voluntad. May es firme, es normal, nosotrros también a veces, porque estamos en una negociación espinosa, es un partido muy dificil» dijo el presidente del Consejo.

Lo sorprendente en esta cumbre han sido las inesperadas declaraciones de al menos dos jefes de delegación a favor de un segundo referéndum: el presidente de Malta, Joseph Muscat, y el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis. Muscat ha dicho además que en el seno del Consejo Europeo existe un consenso prácticamente total a favor de que se vuelva a preguntar a los ciudadanos británicos sobre la salida de la UE. Sin embargo, el miércoles, May había dicho todo lo contrario, que mientras ella fuera la primera ministra no se convocaría esta consulta «porque ello rompería la confianza con los políticos» y que la cuestión está entre el plan de Chequers o Brexit sin acuerdo . Teniendo en cuenta estos dos mensajes, la realidad es que May se ha quedado totalmente desprotegida de cara a la conferencia del Partido Conservador dentro de diez días con un plan de salida de la UE que no aceptan ni los partidartios del Brexit traumático ni tampoco los negociadores europeos. Podría creerse que el nuevo objetivo de Bruselas es dejar de usar paños calientes para salvar a May y, al revés, provocar que estallen cuanto antes las contradicciones de la política interna británica, para ver si se abre paso un escenario alternativo.

May dijo que intentará hacer cuanto antes una nueva que respete tanto la integridad territorial del Reino Unido –es decir, que no haya una frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña– como el resultado del referéndum. Pero no excluyó que se llegue a la fecha fatídica del 29 de marzo próximo sin acuerdo. «Si desembocamos en una situación en la que no es posible alcanzar un acuerdo, que el pueblo británico esté seguro de que habremos hecho lo necesario para garantizar que dejamos la Unión Europea con éxito con independencia de en qué términos se haga».