La Policía de Houston confirma que una niña de 12 años atropelló y mató a un hombre y a su mascota

Una niña de doce años conducía un Ford Explorer con su hermano menor de dos años, dentro de una urbanización a altas horas de la noche del jueves pasado en la ciudad de Houston perteneciente al Estado de Texas (Estados Unidos). De acuerdo con el canal de televisión KTRK-TV de CNN, la niña fue vista por varios vecinos del complejo debido a que era poco habitual escuchar coches circulando a esas horas de la noche.

Inmediatamente avisaron a las autoridades, pero para el momento que los agentes aparecieron un hombre y un perro ya habían sido atropellados por la niña.

«La niña que se encontraba conduciendo comenzó a alejarse del aparcamiento mientras un señor se encontraba caminando por el recinto con su perro cerca de donde se encontraba la niña» dijo la policía ante CNN. Gracias a los testimonios por parte de los vecinos, los agentes lograron descifrar que la niña inconscientemente piso el acelerador, por lo cual el vehículo avanzó a gran velocidad llevándose por delante al hombre y a su mascota hasta empotrarse contra un árbol.

En el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris (Texas), Fernando Vázquez ha reconocido a su hermano de 47 años, Enrique Vázquez como víctima del accidente. Hasta el día de hoy, se desconocen las causas por la cual la niña se encontraba sola en el vehículo con su hermano menor.

Su padre, Tomas Mejía Tol, ha sido acusado de homicidio por negligencia criminal ya que ha asumido la culpa al declarar ante las autoridades de que él mismo le «otorgó permiso» a su hija de conducir su coche.

El hermano de la víctima, también residente en la ciudad de Houston, ha lanzado una campaña en GoFundMe para repatriar el cuerpo del fallecido a su país natal. El fallecido era ciudadano americano pero nacido en Ciudad de México, había emigrado a los Estados Unidos para trabajar y recaudar suficiente dinero para poder ayudar a su madre, quien se encuentra gravemente enferma, en México.

