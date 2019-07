Optimismo en Grecia ante la confianza de los mercados internacionales El bono griego a diez años alcanza un mínimo histórico de 2,094%

Con optimismo se ha recibido en Grecia la noticia de que el bono griego a diez años ha alcanzado un mínimo histórico del 2,094 puntos porcentuales, mostrando que vuelve la confianza de los mercados internacionales. Ello se debe en parte a los últimos sondeos: se prevé una victoria del partido de centro derecha Nueva Democracia en las elecciones generales de este domingo, con una gran posibilidad de que consiga mayoría absoluta.

Nueva Democracia ha dejado bien claro que sus prioridades se centraran en la economía, en la disminución de impuestos y en atraer inversiones lo antes posible. Dichas inversiones no solo serían de compañías extranjeras, sino también de griegos que durante la crisis pusieron parte de sus capitales «a salvo» en otros países.

Para conseguir que regresen estos capitales y atraer a los inversores extranjeros, la prioridad de los conservadores es disminuir los impuestos y crear un nuevo entorno atractivo para los inversores. Lo ha confirmado Kiriakos Mitsotakis, hasta ahora líder de la oposición y presidente de Nueva Democracia en sus declaraciones mas recientes efectuadas a la agencia AFP: «Grecia tiene que volver a un crecimiento ambicioso gracias a la inversión privada, las exportaciones y la innovación». Y para ello, propone reducir los impuestos corporativos, eliminar burocracia y conseguir liquidez gracias a la reducción de las tasas de interés

Crecimiento y sueldo reducido

El Banco de Grecia por su parte, ha dejado bien claro en su informe más reciente que espera que la economía griega crezca un 1,9% este año, lo que supone una revisión a la baja de su estimación de diciembre del 2,3% y lejos de la cifra que esperaba el gobierno de Alexis Tsipras, un crecimiento del 2,5% para este año. Los conservadores por su parte esperan que la cifra estimada por el banco nacional sea finalmente mayor, gracias a la mejora del clima inversor tras su victoria este domingo.

Y aunque el ejecutivo y todos los candidatos a diputados del partido SYRIZA de Tsirpas insisten en que gracias a sus cuatro años de gobierno se redujo el paro ( 26 % en enero de 2015 al 18% en marzo de este año), el informe oficial sobre la situación laboral griega del año pasado indica que casi un 30% de los trabajadores recibe un sueldo bruto que no supera los 400 euros mensuales. Ello se debe a que muchos de estos sueldos son a tiempo parcial o reducido y posiblemente haya trabajadores que reciban otra cantidad en efectivo que no se declara y sobre la que no hay impuestos.

A pesar de ello SYRIZA recuerda de forma victoriosa que ha aumentado el sueldo interprofesional mínimo, algo que comenzó a partir del 1 de Febrero de este año, con una subida del 11%: de 586,08 euros a 650 euros mensuales. Subida que fue acogida con desesperación por el mundo empresarial, que considera que con los actuales impuestos difícilmente podrá pagar esta diferencia sin efectuar despidos.