La oposición al régimen de La Habana, en desacuerdo sobre una posible rebelión contra el castrismo Se debate si la oposición en la diáspora puede arrogarse potestades para convocar dentro de Cuba una rebelión popular

Jorge Enrique Rodríguez Actualizado: 05/07/2019 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Plataformas de la oposición al régimen de La Habana han estado protagonizando durante los últimos meses un debate, donde no coinciden respecto a la legitimación y validez de un conjunto de acciones encausadas en apoyar una rebelión ciudadana en la Isla que estarían organizando sectores de la oposición en la diáspora.

Entre las cuestiones puntuales que giran acerca de la polémica, que ha trascendido hacia las redes sociales, sobresale el cuestionamiento de si la oposición en la diáspora podría arrogarse potestades para convocar dentro de Cuba una rebelión popular, que tendría como propósito agregar un punto de presión para el régimen, en medio de un panorama agravado por la crisis económica y la poca credibilidad ciudadana ante las gestiones del actual mandatario cubano.

El llamado Día R, que promueve el proyecto Rebelión Nacional para el próximo 13 de julio —cuando se cumplen veinticinco años de la muerte de cuarentaiún cubanos a consecuencia del hundimiento del remolcador «13 de marzo» ordenado por el régimen de La Habana— confronta el rechazo en la mayoría de las organizaciones opositoras que funcionan dentro de Cuba.

Wilfredo Beyra González, líder del proyecto Rebelión Nacional y organizador del Día R desde los Estados Unidos, aseguró que no ve «ninguna diferencia entre cubanos de fuera y de dentro, todos tenemos derecho a proponer vías que nos lleven a la libertad».

«Nos asiste además las condiciones y la libertad que no tienen los grupos opositores dentro de Cuba, a los que se les hace difícil mover no solo al pueblo masivamente, sino también hasta su propia gente», agregó Beyra González, quien también manifestó que a causa de la represión «sería estratégico dejar los grupos de oposición al margen por seguridad, para evitar que los encarcelen previo al Día R».

Activistas de grupos opositores dentro de la Isla coincidieron en señalar que convocar a una rebelión nacional que no sea coordinada y no reconozca el activismo, la visibilidad y la movilización alcanzada por la oposición conjunta en los últimos años, estaría condenada al fracaso.

Líderes opositores, como Antonio Rodiles —Estado de Sats— y José Daniel Ferrer —UNPACU— manifestaron en declaraciones públicas sus rechazos a la convocatoria del Día R considerando por una parte la pretensión de sumar al pueblo cubano a una rebelión sin una visión congruente con la realidad cubana, y por otra que obvia el protagonismo de la oposición en Cuba.

Para José Daniel García Ferrer, líder de la UNPACU, supone un sinsentido organizar una rebelión que tiene más de entusiasmo que de arraigo popular, y recordó que «durante sesenta años el pueblo no ha dejado de rebelarse contra la tiranía».

«Las Damas de Blanco llevan dieciséis años de rebelión contra la tiranía, la UNPACU lleva ocho años de rebeldía. Se rebelan los cuentapropistas, se rebelan otros muchos cubanos y continuarán rebelándose cada vez más ciudadanos. Pero toda rebelión real nace y se desarrolla dentro de Cuba, desde la cómoda distancia, nadie que se respete y respete a los demás, convocan a una Rebelión»; fustigó García Ferrer.

Por su parte, Lázaro Mireles Galbán, activista de la plataforma Movimiento de Acciones por la Democracia que coordina las acciones de apoyo al Día R desde España, explicó que desde la diáspora no se está organizando ninguna acción o llamando a la rebelión a espaldas de la oposición interna.

«Los líderes de la oposición en la Isla no se han mostrado en favor del proyecto Rebelión Nacional porque dicen que no están sentadas las bases para ello. Si se quiere y se aboga por la libertad, cuándo sería el momento preciso»; cuestionó Mireles Galbán, y anunció que la recién creada Mesa de Unidad Cubana [MUC], estaría el 13 de julio en la Plaza Puerta del Sol, en Madrid, apoyando el Día R.

«Si en sesenta años las cosas no se han solucionado, ¿no deberíamos darle la oportunidad a esta otra estrategia? Habría que analizar el trasfondo de por qué no quieren unirse ni ser parte de esto».

Aunque no quisieron ofrecer testimonios, líderes de grupos opositores indicaron que no estarían apoyando las acciones del Día R al coincidir que, en un país fuertemente militarizado, con un solo Partido político legal en control del Estado y el Gobierno, y donde la aplicación de acciones represivas violentas se suma a una total ausencia de derechos y libertades civiles, no sería eficaz instigar a una rebelión nacional que supondría un alto costo para toda la sociedad civil en la Isla.

En la convocatoria que divulga el proyecto Rebelión Nacional se insiste en que los ciudadanos cubanos deben reaccionar y «rebelarse pacíficamente para lograr su libertad», y como única manera de lograr apoyo internacional «es con el pueblo en las calles y en cada lugar donde existan cubanos víctimas del castrismo».