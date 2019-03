La UE ofreció a May retrasar el Brexit hasta el 31 de marzo de 2020, según «The Guardian» La «premier» optó finalmente por un plazo corto: el 12 de abril o el 22 de mayo si se aprueba en los Comunes su acuerdo

@S, I. Actualizado: 27/03/2019 12:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Unión Europea estaba dispuesta a ofrecer a la "premier" británica Theresa May un retraso en la aplicación del Brexit hasta el 31 de marzo del año que viene, si esta hubiera pedido una prórroga amplia a sus socios en la última cumbre europea, según un documento interno revelado hoy por el diario "The Guardian". Dado que no lo hizo, la UE concedió finalmente al Reino Unido el 12 de abril de este año, y en caso de que esta semana se apruebe el acuerdo pactado entre Londres y Bruselas, hasta el 22 de mayo próximo, para que puedan perfilarse más detalles de la salida.

Dada la situación interna en el Gobierno y en el partido conservador, May optó finalmente por no acogerse a la "generosa" oferta de extensión del artículo 50 hasta el año que viene, y prefirió el plazo corto que finalmente se le concedió. En estos momentos, dada la falta de consenso en los Comunes, la opción más probable sigue siendo la de una salida de la UE sin acuerdo el 12 de abril.