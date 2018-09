Obama, Bush y el discurso «anti Trump» marcan el funeral de McCain Mientras se celebraban las exequias, el presidente se dedicó a mandar mensajes en Twitter camino de uno de sus campos de golf

Javier Ansorena

@jansorena Seguir Actualizado: 01/09/2018 20:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La despedida final del senador republicano John McCain, fallecido la semana pasada, convirtió su funeral en la catedral de Washington en un ejercicio de contraste frente a su némesis política: Donald Trump. Las mayores autoridades, actuales y del pasado, de EE.UU. se reunieron en una ceremonia a la que no había sido invitado el presidente de EE.UU., que se hizo presente por alusiones en los discursos más importantes.

El más emocionante y emocionado fue el de su hija Meghan, una analista política con mucha presencia en los medios estadounidenses, que habló entre lágrimas de la «grandeza» de su padre sin ahorrarse ataques obvios a Trump. «El EE.UU. de John McCain no necesita que lo hagan grande otra vez, porque EE.UU. siempre fue grande», dijo en referencia al lema de campaña del multimillonario neoyorquino. Trump, que adujo problemas en los pies para librarse de la Guerra de Vietnam, llegó a decir que McCain -que pasó más de cinco años en prisión en aquel conflicto y fue torturado- no era un héroe porque a él le gustan «los que no son capturados». Su hija aseguró que su padre estaba muy lejos de «la retórica barata de algunos que nunca llegarán a estar cerca del sacrificio que él hizo».

Unir rivales

Como en muchas ocasiones durante su vida política, el funeral de McCain sirvió para unir rivales. Allí estaban los representantes más importantes republicanos y demócratas y quiso que sus propios rivales para la más alta responsabilidad le dedicaran discursos: George W. Bush, que le derrotó en unas primarias ácidas en 2000; y Barack Obama, que le arrebató la presidencia en 2008. «Él respetó la dignidad inherente en cada vida, una dignidad que no acaba en las fronteras y que no puede ser borrada por dictadores», dijo Bush.

Obama animó a los congregados a «seguir el ejemplo» de McCain en el respeto a los valores fundamentales de la democracia estadounidense y glosó su figura también como contrapeso, sin nombrarlo, del «trumpismo»: «Nuestra política puede parecer ruin y mezquina, traficando con la grandilocuencia y el insulto, con polémicas falsas y escándalos manufacturados. Es una política que pretende ser valiente y dura, pero que en realidad nace del miedo. John nos pidió que fuéramos mejores que eso».

La respuesta de Trump fue el desprecio. Mientras se celebraban las exequias -a las que acudieron su hija mayor, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner-, el presidente se dedicó a mandar mensajes en Twitter sobre la parcialidad del Departamento de Justicia y el FBI en la trama rusa y sobre la negociación del acuerdo comercial con Canadá y México. Algunos de los mensajes fueron camino de uno de sus campos de golf, al que acudió tocado con una gorra roja con su lema «Hacer a EE.UU. grande otra vez».