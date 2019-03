De nuevo a la batalla

Seguir Hermann Tertsch @hermanntertsch Actualizado: 27/03/2019 02:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un día antes de que el investigador Robert Mueller cerrara su informe que exonera a Donald Trump de toda implicación en una trama rusa, este firmaba una orden ejecutiva muy importante, de la que en España nada se ha oído. La orden de «Libertad de expresión» establece que será anulada toda ayuda financiera y subvención federal a las universidades que permitan censura, acoso y limitaciones ideológicas en sus campus. Para acabar con la dictadura de lo políticamente correcto, el arma de la izquierda para la coacción y la represión de libertad, pluralidad y en especial pensamiento conservador o liberal.

Es un ejercicio muy divertido observar estos días las contorsiones de los medios norteamericanos, en su posición izquierdista gregaria, para no reconocer que las conclusiones del Informe Mueller son una enmienda a la totalidad, a la vergonzosa conducta de la mayoría de ellos. Porque el informe es la certificación de 22 meses de mentiras, medias verdades e infames manipulaciones del periodismo militante. Que no quería saber la verdad sino fabricar una realidad paralela para derribar a Donald Trump. También ha sucedido en España y el resto de Europa. La fiebre anti-Trump ha generado medias verdades, mentiras totales e infinidad de ridículos. Nadie se disculpará. En España coincide además con el recuerdo de otra página negra para el periodismo como fue el caso Juana Rivas. Allí como aquí, el periodismo ahora ya es misionero, surgido de universidades secuestradas por el izquierdismo. Ya no es un instrumento de información sino de adoctrinamiento, coacción y manipulación «progresista».

El frente enemigo de Trump se ha quedado sin su arma favorita. Nunca aceptó el resultado de las urnas. Y creyó poder derribarle mediante una inmensa farsa sobre la conexión rusa. Con otro quizás lo habrían logrado. Pocos aguantarían la presión soportada por Trump sobre su persona, su familia y entorno. Pues sí, mal que les pese Trump decía la verdad y sus enemigos mentían. Él ha ganado y ellos están confundidos y dispersos. Querían impedirle terminar un mandato y le han hecho la campaña para el segundo. Para seguir esa batalla ideológica que acabe con el rodillo izquierdista que genera este periodismo de vergüenza que acaba de ser humillado.