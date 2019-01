El nieto de Fidel Castro presume de su vida de lujo en Instagram Tony Castro aparece en fotografías tomadas en un yate, saliendo de un restaurante caro y en viajes a destinos como Madrid, Barcelona o la Riviera Maya

Manuel Trillo

@manueltrillo Actualizado: 05/01/2019 15:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El joven modelo Tony Castro no se priva de nada. Al menos a juzgar por las imágenes que cuelga en su cuenta de Instagram, lleva una vida envuelta en caros placeres y sin grandes estrecheces. En una foto aparece tendido sobre la cubierta de un yate, mirando al horizonte azul; en otra, al volante de un flamante BMW. Las hay en las que está de viaje en la Riviera maya; en Madrid, frente a la Puerta de Alcalá y de compras junto a la Puerta del Sol, o en Barcelona, delante de la Sagrada Familia. También saliendo con su madre de un paladar (restaurante) en La Habana que resulta inalcanzable para la gran mayoría de los habitantes de la ciudad.

Tony Castro, en fotografías tomadas en Madrid - ABC / @tonycastro.u

Ese tren de vida de lujo no tendría nada de particular si no fuera porque se trata de uno de los nietos de Fidel Castro, el líder de la revolución que triunfó en Cuba hace justo ahora 60 años y que impuso una férrea dictadura que ha dejado a la isla en la miseria. El salario medio de los cubanos ronda los 25 euros al mes, una cantidad claramente insuficiente para poder acceder a las suntuosas diversiones de las que hace gala el joven miembro de la dinastía castrista.

La cuenta de Instagram es actualmente privada, pero las fotografías que ha publicado en ella han causado un gran revuelo en internet después de que medios con amplio eco en la comunidad cubana en el exterior hayan publicado las imágenes. «Todos los animales son iguales pero algunos son mas iguales que los otros», escribió en su cuenta de Facebook Pedro Pérez, parafraseando «Rebelión en la granja» de George Orwell, según recoge « El Nuevo Herald».

El nieto de Fidel Castro, al volante de un BMW - ABC / @tonycastro.u

No es la primera vez que el nombre de Tony Castro salta a la luz pública. En 2016, poco después de la histórica visita de Barack Obama a Cuba, causó gran impacto su asistencia al desfile de la presentación de la colección «Crucero» que la firma Chanel organizó en el Paseo del Prado de La Habana. Aunque no llegó a dejarse ver por la pasarela, como se llegó a apuntar, el evento mostraba su apego al glamuroso mundo de la moda.

El joven modelo es hijo de Antonio Castro, uno de los numerosos vástagos que tuvo el dictador cubano, y Lissete Ulloa. Cirujano ortopédico y médico del equipo nacional de béisbol de su país, Antonio también es conocido, precisamente, por los caros gustos de los que hace ostentación y que parece haber heredado Tony.