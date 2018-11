Merkel advierte que «el peor escenario es una ruptura sin acuerdo» para el Brexit Lo cierto es que la consigna del Gobierno alemán, a pesar de las felicitaciones, sigue siendo la de prepararse para ese «peor de los escenarios»

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín Actualizado: 15/11/2018 17:32h

La canciller alemana, Angela Merkel, trataba esta mañana de inyectar optimismo ante el preacuerdo logrado entre los negociaciones europeos y los de Reino Unido. «Ambas partes se han ido a casa con un entendimiento bajo el brazo, con el consenso de que este es el acuerdo posible», felicitó en Potsdam, durante una rueda de prensa, acogiendo con satisfacción el hecho de que se haya llegado a un primer consenso. «Me alegra mucho que haya sido posible presentar una propuesta tras tan largas y difíciles negociaciones», dijo. «La propuesta será ahora abalizada, tanto en Reino Unido como en los demás Estados de la UE. El peor caso y el menos ordenado se daría si no hubiera acuerdo alguno, ese el algo que debemos mantener muy presente», advirtió. «En la relación futura entre Reino Unido y la UE hay que seguir trabajando en paralelo. Ahora se trata de esclarecer si ese texto sirve de base para un acuerdo y yo espero que sí pueda servir», dijo.

El vicecanciller y ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, que acompañaba a Merkel en la rueda de prensa, subrayó por su parte que lamenta que la decisión británica de abandonar la UE no haya cambiado. Era «obvio» que los debates en Reino Unido «no serían fáciles», afirmó. «A pesar de todo, lo único que se puede gritar realmente es que lo peor que puede pasar es una salida desordenada. Esto no es bueno para los ciudadanos, ni para las perspectivas económicas», reiteró el mensaje de la canciller.

Lo cierto es que la consigna del Gobierno alemán, a pesar de las felicitaciones, sigue siendo la de prepararse para ese «peor de los escenarios». «Debemos estar preparados para todos los escenarios, incluyendo la posibilidad de que Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo», ha dicho Merkel en sede parlamentaria, insistiendo en que si bien se tratará de evitar hasta el final un salida dura, debe haber «una diferencia clara entre los países que son miembros de la UE y los que no».

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha expresado por su parte su beneplácito con los acuerdos alcanzados, subrayando que «me alegra mucho que los participantes de las conversaciones de la UE y Gran Bretaña lograsen acuerdos previos en las conversaciones sobre el Brexit» y califcando el avance como un «gran alivio». El ministro afirmó que «tras meses de indeterminación finalmente recibimos una señal clara de Gran Bretaña sobre cómo puede efectuarse la salida». Señaló además que para ello ambas partes deberán continuar trabajando en esa dirección.