Al menos 35 heridos por fuertes turbulencias en un vuelo de Air Canada

Un vuelo de Air Canada de Vancouver a Sidney tuvo que aterrizar este jueves en Hawai después de enfrentar «turbulencias imprevistas y repentinas», dijo la aerolínea, que constató que «cerca de 35 personas» sufrieron «heridas leves» debido a las fuertes convulsiones.

El vuelo AC33 se enfrentó a estas turbulencias «aproximadamente dos horas después de volar sobre Hawái, tras lo cual se desvió hacia Honolulu», declaró una portavoz de Air Canada. La aeronave, un Boeing 777-200, «aterrizó con normalidad» a las 6.45 (hora local), donde fueron atendidos por el personal médico.

Jess Smith, un pasajero entrevistado por la televisión local KHON, relató que, tan pronto como comenzaron los zarandeos, «todos estábamos proyectados en el techo, todo estaba cayendo... La gente volaba, literalmente».

Air Canada jet en route to Australia diverted to Hawaii after severe turbulence https://t.co/V7o02QUSpSpic.twitter.com/1DfEQQaPFs