Al menos 20 muertos al chocar una limusina contra un vehículo y un grupo de personas en Nueva York Según las primeras investigaciones, el impacto inicial lanzó a la limusina colina abajo hasta arrollar a un grupo de personas congregado cerca de una tienda de regalos y alimentación muy popular

Al menos una veintena de personas han muerto al estrellarse una limusina contra otro vehículo, todavía no identificado, antes de arrollar a un grupo de personas, en la localidad neoyorquina de Schoharie, según han confirmado fuentes policiales.

El accidente ocurrió la tarde del sábado en una ruta comarcal del condado neoyorquino, según la Policía local. Según las primeras investigaciones, el impacto inicial lanzó a la limusina colina abajo hasta arrollar a un grupo de personas congregado cerca de una tienda de regalos y alimentación muy popular entre los turistas durante la temporada de otoño, informa el «Times Union».

La tienda, Apple Barrel Store, ha abierto este domingo para recaudar dinero en beneficio de las familias de las víctimas, cuyos nombres todavía no han sido revelados. «Nuestros corazones y oraciones están con todos los afectados por los eventos», escribe la tienda en la cuenta de Facebook.

Jessica Kirby, gerente de la tienda, relató al «The New York Times» que varios clientes que estaban en el párking de la tienda murieron golpeados por la policía. «Esa limusina venía a casi 100 kilómetros por hora (...) No quiero describir la escena", agregó. "No es algo en lo que quiera pensar», aseveró.

La Policía del Estado declaró al mismo diario que «los nombres de las víctimas no se darán a conocer en este momento, ya que se está notificando a los familiares».

Varios medios locales aseguran que el interior de la limusina se encontraban personas que venían de una boda cuando chocó con otro vehículo fuera de Apple Barrel Country Store en Schoharie, Nueva York, el sábado por la tarde.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte del estado de Nuevas York ha enviado un equipo para investigar.

La policía estatal ha establecido asimismo una línea telefónica dedicada para ayudar a los familiares de las víctimas.