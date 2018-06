María Corina Machado se defiende de las acusaciones del régimen de conspirar para derrocar a Maduro El Gobierno de Venezuela acusa a la dirigente política de estar involucrada con un supuesto golpe de Estado

Después de que este miércoles el portal digital Bloomberg haya revelado un expediente del régimen de Venezuela que acusa a María Corina Machado de encabezar una rebelión militar en el país, la dirigente de Vente Venezuela se pronunció sobre su supuesta orden de captura en Caracas.

«No es la primera vez que me amenazan de que me van a meter presa», ha dicho Machado eludiendo la pregunta sobre si existe una orden formal de detención en su contra.

Según el informe del Tribunal Militar de Venezuela el supuesto plan financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para sacar a Nicolás Maduro del poder, contaba con la participación de militares y políticos venezolanos, entre ellos Maria Corina Machado. Señala que en mayo, oficiales de alto rango de los cuatro componentes de los servicios de seguridad intentaron una insurrección. Sin embargo, los entrevistados rechazaron las afirmaciones que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia brindaron respaldo financiero y que había una conspiración aparte, la Operación Armagedón, que pedía el asesinato de Maduro en un desfile militar en julio de 2017.

«No he tenido ninguna comunicación con militares. Las veces que he ido a la frontera no me he reunido con militares o con funcionarios del Gobierno distintos a los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y al nuevo presidente Ivan Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramirez», ha asegurado Machado.

María Corina Machado cuenta con gran aceptación dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por eso el Gobierno de Maduro intenta salpicarla con un supuesto Golpe de Estado. «He acticulado todos los días con distintos gobiernos del mundo para lograr la transición a la democracia y a la libertad de Venezuela», ha comentado la dirigente.

De acuerdo al Foro Penal suben a 803 los civiles procesados por militares en Venezuela. «Mientras excarcelan personas, encarcelan personas», dijo Alfredo Romero director de la ONG venezolana en alusión a las poco más de 100 liberaciones tramitadas por el chavismo gobernante este mes, algunas de ellas para los considerados presos políticos, cuyo total actual es de 275.