Manifestación de la ultraderecha en Berlín el Día de la Unidad Alemana Más de 2.000 ultraderechistas gritan consignas contra Merkel y contra los extranjeros que «invaden» Alemania

La Avenida Friedrichstrasse, en el centro de Berlín, y su prolongación hasta la estación central de la capital alemana está tomada por un fuerte dispositivo policial. Los agentes armados se muestran inflexibles ante los viandantes que intentan penetrar en el recinto cerrado al tráfico. El objetivo es aislar la manifestación en la que unos 2.000 ultraderechistas gritan consignas contra Merkel y contra los extranjeros que «invaden» Alemania. «Merkel fuera» y «esto es Alemania, no es vuestro país» son algunas de las consignas de la marcha, junto a otras más difíciles de descifrar como «traidores a la patria, no nos vencerán». Preguntarles acerca de su significado, en todo caso, resulta imposible. «Mierda de prensa», responden a los periodistas que se atreven a acercarse a la manifestación, «periodistas mentirosos», «mensajeros de la tontería», son algunos de los piropos que cosechan en su intento de entrevistar a algún manifestante.

A solo unas manzanas de esta manifestación, la canciller Angela Merkel participa en las celebraciones oficiales de la fiesta nacional del 3 de octubre, el día de la Reunificación alemana. En su discurso institucional, ha hecho balance de los logros y los déficits aún por superar de un proceso que considera todavía «inacabado». Merkel ha recordado a las víctimas de la dictadura comunista de la RDA y ha subrayado el valor de esa «generación de alemanes del este sobre los que a la carga de la división siguió el peso de la reunificación», pero también ha destacada que «en muchos alemanes la percepción del proceso se asocia ya a experiencias positivas e incluso aquellos que lo pasaron tan mal pueden ver hoy en día el efecto beneficioso que ha tenido para sus hijos y para sus nietos».

Merkel, en defensa del globalismo

Contra cualquier tipo de nacionalismo, Merkel ha defendido «la multilateralidad y el globalismo en los que ha de inscribirse el constante trabajo de unificación, una tarea continua y constante que consiste en lograr cada día más la cohesión de todas las personas que viven en nuestro país». Además ha solicitado un compromiso ciudadano democrático en su discurso. «Como ciudadanos en democracia, a dos tenemos obligaciones, porque la libertad solo puede ser entendida como la otra cara de la responsabilidad». «Podemos abrir debates abiertos y controvertidos, pero al mismo tiempo debemos exigir el cumplimiento de las reglas del juego de la Constitución», ha dicho, «y eso significa no a la intolerancia, no a la exclusión, no al odio y al antisemitismo». «Como ciudadanos en una democracia», parecía responder a la manifestación de extrema derecha que transcurría a esa hora por el centro de la capital alemana, «todos tienen el deber de creer en la libertad y en el estado de derecho, principios válidos para todos los ciudadanos que conviven en Alemania».

La marcha ultraderechista, que devuelve por unas horas a Berlín a los oscuros años 30, ha sido convocada por una iniciativa denominada «Wir für Deutschland» («Nosotros por Alemania»), que está bajo observación de los servicios secretos de Interior por su extremismo y sus relaciones con movimientos violentos de extrema derecha. Los organizadores esperaban la participación de hasta 5.000 seguidores, pero, tal como ocurrió el año pasado en esta misma fecha, la respuesta ha sido mucho menor.

El despliegue policial responde a la creciente alarma por la militarización de los ultraderechistas, que ha podido constatarse tras varias redadas posteriores al asesinato, el pasado mes de junio, del alcalde cristianodemócrata Walter Lübcke, cuyo asesino confeso, Stephan Ernst, ha participado en ediciones anteriores de manifestaciones como esta. El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, se ha comprometido a tomar medidas contundentes tras reconocer que «el aumento en el número de armas encontradas a delincuentes de derecha es alarmante», por lo que ha decidido a fortalecer significativamente las medidas de seguridad en términos de personal y estructura. En 2018, se registraron 563 delitos de motivación neonazi en Alemania, incluidos 235 delitos violentos. En la investigación de los casos, la policía encontró un total de 1.091 armas, incluidos artefactos explosivos, pirotécnicos e incendiarios.

En este contexto, la policía evita a toda costa que la manifestación que recorre hoy el centro de Berlín llegue a encontrarse con movimientos de izquierda que se autodenominan «Antifas», en las calles adyacentes, e incluso con otra manifestación, de ciudadanos que protestan por las subidas de los alquileres y que se desplaza solo unas manzanas más al este. «¡Si nos buscáis nos encontraréis!», se gritan los manifestantes de una a otra orilla del río. El año pasado, en esta misma fecha, la noche terminó con varios heridos y 37 detenciones.