Macron y el Papa abordaron los problemas de la inmigración y Europa en un encuentro de 57 minutos

En una audiencia extraordinariamente larga, el Papa Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron sumaron fuerzas para consolidar el sistema de gestión internacional de la acogida a refugiados e inmigrantes, y reforzar la cooperación europea en temas de ayuda al continente africano y otras zonas necesitadas.

Como llamativo gesto de cordialidad casi familiar, el presidente francés se ha despedido del Papa con palmadas en el hombro, un abrazo y dos besos.

Macron y el Santo Padre dialogaron en privado durante 57 minutos, la audiencia más larga del pontificado, si bien la necesidad de intérprete disminuye el tiempo de conversación real comparada con la audiencia de 53 minutos a los Reyes de España.

Entre los detalles significativos, el Vaticano valoró positivamente que el presidente francés hubiese incluido en su séquito a Véronique Fayet, presidenta de Secour Catholique Caritas France, quien informó de algunas actividades al Santo Padre mientras le entregaba un libro.

La cordialidad y las sonrisas, desde el primer saludo entre el Papa y Macron, confirmaban el buen clima de entendimiento y el deseo de hablar a fondo. Salvo el momento de hacer la fotografía protocolaria «sin sonrisas» junto a la puerta de la biblioteca -malinterpretada con frecuencia en las redes sociales- la sintonía era visible en todo momento.

La cordialidad se ha notado de modo especial cuando, en presencia de su esposa Brigitte -sonriente y elegantísima de riguroso negro-, Macron ha regalado a Francisco un ejemplar antiguo de «Diario de un cura rural», de Georges Bernanos, que el pontífice ha agradecido comentando: «Siempre lo he amado; lo he leído muchas veces y me ha hecho mucho bien».

A su vez, el Santo Padre le ha obsequiado un medallón alusivo a la paz, así como sus principales documentos papales, además de rosarios y medallas para sus acompañantes.

El presidente francés había llegado al Vaticano con una caravana de 30 automóviles, que ocuparon buena parte del patio de San Dámaso, donde fue recibido por el arzobispo Georg Gaenswein, prefecto de la Casa Pontifica y los Gentilhombres de Su Santidad, encargados del protocolo y el séquito.

Aunque sea el Estado más pequeño del mundo, el ceremonial y la elegancia del Vaticano impresiona incluso a un presidente de la República Francesa que se declara agnóstico pero se esfuerza en «reparar los lazos deteriorados entre la Iglesia y el Estado», como dijo el pasado 6 de abril.

Por la tarde, Macron toma posesión de su cargo de «canónigo de honor» en la basílica de San Juan de Letrán -la catedral del Papa-, una ceremonia que aprecian la gran mayoría de los presidentes de Francia, con independencia de sus creencias religiosas personales.