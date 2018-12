López Obrador espera llevar la sanidad gratuita a todo México en dos años La primera fase, que afectará a ocho estados, está presupuestada en 1.100 millones de euros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que eliminará el Seguro Popular -actual sistema de salud pública en México para personas sin seguridad social- por otro nuevo que buscará garantizar una atención médica gratuita y de calidad. «Es evidente que el Seguro Popular no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular», dijo ayer AMLO durante su rueda de prensa matutina que celebra todos los días a las 7 de la mañana, las dos de la tarde en España.

Mediante este nuevo sistema de salud pública, el presidente buscará incluir a todas las personas que no se encuentren integradas en el sistema de seguridad social. La tasa oficial de desempleo en México se sitúa en torno al 3,2%, sin embargo, el dato incluye también a las personas que trabajan en la informalidad, quienes representan aproximadamente el 60% de todos los empleos en el país. La medida de AMLO persigue extender la asistencia sanitaria a aquellos que no pagan impuestos directos, o a quienes trabajan en empresas informales que no cubren la seguridad social, conocida como IMSS.

Ya en su discurso de investidura, el presidente aseguró que el país latinoamericano tendrá un sistema de salud público, gratuito y de calidad equiparable al de Canadá, Suecia o Dinamarca, países que el propio López Obrador nombró. «Bienestar será el instintivo del nuevo gobierno, que como su nombre indica es estar bien», señaló el político que hoy presentará los presupuestos de 2019, un documento que los mercados financieros ansían ver ante su incierta política financiera. AMLO quiere subir el gasto público, pero no subirá impuestos ni tampoco aumentará el tamaño de la deuda soberana del país.

Con respecto al nuevo sistema de salud pública, que todavía falta por detallar, López Obrador afirmó que incluirá medicamentos gratuitos y se comenzará a implementar paulatinamente a partir del año entrante. Por el momento, el sistema será federalizado -controlado por el gobierno central- primero en 8 de los 32 estados que componen la república y, posteriormente, será replicado cada 6 meses en 8 estados más.

A este ritmo, el presidente, que gobernará el país hasta 2024 y no puede ser reelegido, lograría poner en funcionamiento la nueva estructura de salud pública en dos años. Los primeros ocho estados en los que se pondrá en marcha son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, las áreas con mayor nivel de pobreza de todo México. Para esta primera fase del programa se destinarán 25.000 millones de pesos (1.100 millones de euros), para federalizar el sistema de salud en dichos estados.

Reforma educativa

Entre otras de las primeras medidas que ha llevado a cabo el mandatario se encuentra la suspensión de la reforma educativa que había sido impulsada por la administración anterior. La reforma de Peña Nieto obligaba a los maestros a tomar un examen para poder ejercer, ya que muchos profesores heredan la plaza de sus padres. AMLO pondrá fin a dicha legislación y creará una nueva reforma educativa en la que no habrá evaluaciones a los profesores. Es importante señalar que los sindicatos de profesores SNTE y CNTE son dos de las organizaciones laborales más poderosas del país, radicalmente contrarias a la reforma de Peña Nieto.

Asimismo, otra polémica medida es la cancelación del nuevo aeropuerto que está siendo construido en la Ciudad de México, un megaproyecto de unos 13.000 millones de dólares. A pesar de que el 30% de la obra ya ha sido construida, López Obrador anunció que cancelará el proyecto tras celebrar un referéndum en el que los votantes decidieron suspender la obra (participó menos del 2% del censo electoral). Para financiar la construcción, el gobierno emitió 6.000 millones de dólares en bonos a 10 y 30 años que actualmente está intentando recomprar, para frenar la obra y evitar cualquier posible litigio por parte de los dueños de los bonos.