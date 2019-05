Las juventudes socialdemócratas alemanas quieren colectivizar BMW Kevin Kühnert llama a una política de expropiaciones que incline la balanza a favor de la propiedad pública de las empresas

Varios medios de comunicación alemanes coinciden esta mañana en un gran titular: «¿Qué se ha fumado?». Todos ellos se refieren a la entrevista concedida por el presidente de los Jusos, las juventudes del Partidos Socialdemócrata Alemán (SPD), publicada por el semanario Die Zeit y en la que defiende la «superación del capitalismo», un paso de evolución política que se traduce en propuestas concretas como la colectivización de empresas como BMW.

Mientras el SPD mantiene una línea moderada y firmemente comprometida con el modelo de economía social de mercado, Kevin Kühnert defiende que «sin colectivización, superar el capitalismo es inconcebible» y llama a una política de expropiaciones que incline la balanza a favor de la propiedad pública de las empresas. La primera reacción por parte de su partido, la del diputado Johannes Kahrs, es la que ha propiciado el llamativo titular. «¡Menuda travesura! ¿Qué se ha fumado? No puede haber sido nada legal…».

Kühnert, que eleva con esta propuesta el carácter irreverente de su cruzada contra la actual directiva del partido, defiende la instauración de un nuevo régimen político-económico al que denomina «socialismo democrático», del que forma parte la propuesta de colectivizaciones junto a prohibiciones ciudadanas como la de ser propietario de más de un apartamento. Así, asegura, la sociedad alemana alcanzará un nuevo grado de «bienestar». El factor decisivo sería, explica, «que la distribución de los beneficios sea controlada democráticamente» y eso «excluye que haya propietarios capitalistas» en determinados negocios. «La pregunta es por qué debería haber pocas personas a las que pertenece BMW exclusivamente y que tienen el derecho exclusivo en gran parte de disponer de las ganancias de la empresa», se cuestiona Kühnert, en un ataque a los hermanos Quandt, que poseen el 46,7% de las acciones de BMW.

El ministro alemán de Transporte, Andreas Scheuer, miembro de la CSU, ha restado importancia a la propuesta recordando que, «afortunadamente, hemos superado el socialismo» y sintetizando que «las tesis de Kühnert muestran la retrospectiva y excéntrica visión de una fantasía perdida». La secretaria general del Partido Liberal (FDP), Linda Teuteberg, ha mencionado en su reacción «excesos socialistas» y ha declarado que «el SPD necesita con urgencia aclarar su relación con la propiedad». Kühnert, ha dicho, debería leer el programa del partido elaborado Godesberg en lugar de los libros de Karl Marx. También el jefe de la CDU en el estado federado de Baden-Wuerttemberg, Thomas Strobl, ha lamentado que «30 años después de la desaparición de la RDA, la izquierda quiera volver al socialismo». Y se ha sumado a las peticiones a la dirección del SPD de distanciamiento de estas propuestas, «de lo contrario la coalición de gobierno sería insostenible».

Kühnert, que ya puso en apuros a la dirección del partido en el último congreso, rentabiliza así movimientos ciudadanos surgidos en las grandes ciudades alemanas a raíz del alza de los precios de la vivienda y que pretenden forzar un referéndum para poner límites a la propiedad, con cuyos planteamientos han coqueteado hasta ahora solamente Los Verdes. Acérrimo enemigo de la gran coalición, en la que el SPD gobierna con Merkel, Kühnert aspira a volcar el partido a la izquierda para recuperar perfil y revertir el dramático proceso de pérdida de voto y militancia en el que se ha sumido el partido. «Antes había trabajadores que exigían derechos y votaban SPD. Y gente que iba a la iglesia y votaba CDU», simplifica su visión del arco político, «ahora es un poco más complicado, ahora la digitalización y la globalización han cambiado las reglas del juego, ahora lo que hay son trabajadores que no tienen la tarde libre para protestar por sus derechos y que no pueden contar con una pensión, así que ahorran de forma privada, gente que sabe que le va peor que antes y que no se siente representada ni defendida por ningún partido, gente que depende de internet y a la que las compañías proveedoras le cobran lo que quieren, como si no fuese un bien de primera necesidad… no quieren que siga todo igual y, si el SPD no da respuestas de futuro, desaparecerá como partido».

Este desmarque de Kühnert, que critica sistemáticamente todo lo que hace la presidenta del SPD,Andrea Nahles, y que evidentemente aspira a un lugar de liderazgo en el SPD después de esta legislatura, tiene lugar en un momento en que se multiplican en Berlín los rumores de cambio de ritmo político. Dado que el último acuerdo de la gran coalición incluyó una cláusula de revisión a mitad de legislatura y dado que en la CDU suenan cada día más fuertes los tambores pidiendo relevo definitivo de Merkel por Annegret Kramp Karrenbauer, podría adelantarse el final de la legislatura y los partidos comenzarían el reseteo general de cara a unas nuevas elecciones. Las encuestas siguen dando como primer partido más votado a la CDU de Merkel con el 28%, Verdes y SPD siguen perdiendo voto con el 18% y el 17% respectivamente, y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se mantiene con el 13%.