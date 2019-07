Ivanka Trump se cuela en una conversación entre líderes en el G-20

El pasado fin de semana se celebró en Osaka (Japón) la cumbre del G-20, que reunió a los príncipales líderes mundiales para abordar temas económicos y geopolíticos, así como para acercar posturas.

Este evento nos ha dejado varias imágenes curiosas, como a Trump señalando su sitio al Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Pero una de las últimas ha sido el evidente esfuerzo de Ivanka Trump –la hija del presidente estadounidense y miembro de la comitiva de su país en el G-20– por integrarse en las conversaciones de los mandatarios. Trump se encontraba en la frontera de las dos Coreas junto a Kim Jong-un, por lo que no pudo asistir al cónclave del pasado domingo en Osaka.

En unos «stories» subidos por el gobierno francés a la red social Instagram se puede observar cómo Ivanka se encuentra en un corrillo formado por varios dirigentes, algo normal en este tipo de reuniones. Estaba formado por la todavía Primera Ministra británica, Theresa May, el presidente francés, Emmanuel Macron, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

