Henrique Capriles llama a participar en las elecciones legislativas de Maduro

El exgobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles llamó a participar en las elecciones legislativas de diciembre, convocadas por Nicolás Maduro , para derrotar al régimen chavista por una «rendija» abierta, aunque suponga romper con la línea opositora del gobierno interino de Juan Guaidó , que repudia por «fraudulenta y farsa» las parlamentarias chavistas.

Tras reconocer el pasado miércoles que había mantenido negociaciones secretas con el régimen de Maduro con la mediación del canciller turco, Mevlut Cavusoglu , lo que derivó en el indulto de 110 presos políticos, Capriles anunció su participación en las legislativas para «no regalarle la Asamblea Nacional a Maduro».

Su anuncio lo transmitió por las redes sociales, despertando así un vendaval de duras críticas en el sector de la oposición, mientras que lo elogió el diario cubano oficial «Granma». Varios opositores lo calificaron de «traidor» y de «loco». «Nosotros no vamos a dejar a la gente sin opción. No vamos a dejar a la sociedad civil sin opción. Este país no va a tener o alacranes o Maduro. Aquí nosotros vamos a abrir caminos. Vamos a seguir abriendo caminos como se abrieron las rejas de unos presos. La única manera de salvar a este país es abriendo caminos de política, de acuerdos», manifestó Capriles.

En su opinión, la elección del 6 de diciembre puede marcar el inicio hacia una transición. «Es un falso dilema votar o no votar. El verdadero dilema es luchar o no luchar. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados». A sabiendas de que no puede garantizar que su estrategia genere un resultado positivo, dijo que «si el régimen no democrático, la dictadura, deja una rendijita, tenemos que meternos por esa rendijita».

También aprobó la invitación que le envió el canciller de Maduro, Jorge Arreaza , a la Unión Europea y a la ONU para realizar observación internacional el 6D, dijo que «ojalá que acepten».

Capriles fue el candidato presidencial unitario de la oposición en octubre de 2012 perdiendo por un millón de votos frente a Hugo Chávez antes de que muriera de cáncer. Por segunda vez también perdió por 1,5 puntos ante Nicolás Maduro en abril de 2013, a quien acusó de haberle robado la elección.

En alusiones a Juan Guaidó dijo: «Nosotros no podemos seguir jugando a ser gobierno en internet. O usted es gobierno o usted es oposición. No se puede seguir obviando la realidad que tenemos en nuestros ojos. Maduro está en el poder (…) ¿Cuál es el plan? ¿Jugar a ser presidente por internet? A Venezuela hay que salvarla», aseguró.

«Yo no estoy peleando con nadie, yo no estoy buscando quitarle la silla a nadie. Pero mi manera de ser es decir la verdad, ser frontal (…) ¿Vamos a seguir engañándonos y con las consignas vacías, sin contenido? ¿Cuánto tiempo más hay que dejar pasar? El trabajo de un líder es cuidar a su gente», expresó.

Guaidó: «La unidad es una necesidad»

Señaló que la unidad de las fuerzas opositoras es un medio, no un fin. «¿Qué ganamos cuatro o cinco dirigentes sentados en una oficina? Pareciera que cada vez hay más desconexión entre la clase política y la gente en la calle, un divorcio (…) La unidad debe tener un plan, una estrategia. La unidad por nada, es nada».

Afirmó que en este momento la prioridad de los venezolanos no son «los problemas de la oposición, los dimes y diretes», sino la pandemia del coronavirus.

Respecto a la medida de arresto domiciliario otorgada al diputado Juan Requesens después de dos años en prisión, aseveró que «Requesens no fue liberado a cambio de nada. No fue un trueque».

Por su lado, Juan Guaidó respondió que «la unidad es una necesidad práctica para enfrentar a la dictadura. El país está para acuerdos que aproximen una solución a la crisis, no para desencuentros altisonantes entre algunos dirigentes».