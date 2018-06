Grecia, al «rescate»de Alemania Tsipras acepta acoger refugiados llegados a su país y desplazados luego a Alemania

Rosalía Sánchez

Seguir CORRESPONSAL EN BERLÍN Actualizado: 29/06/2018 02:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Se ha quedado usted sola en Europa, sus socios no han querido participar en la integración que usted pregona, la integración en sus sociedades de la violación, la delincuencia y el asesinato», se burlaba ayer en el pleno del Bundestag el líder del partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD), Alexander Gauland, sugiriendo que Angela Merkel cosechará un fracaso en Bruselas. La propia canciller alemana reconoció en la misma sesión parlamentaria que «estamos todavía lejos» de donde le «gustaría estar», en relación a un acuerdo migratorio europeo, pero anunciando que «si no funciona a 28, entonces estudiaremos cómo regular la situación con una coalición de países… No será la solución perfecta, pero es un inicio para conducir los flujos y la migración secundaria».

Merkel ha superado docenas de cumbres, pero sabe que en esta se juega su supervivencia. Por eso la Cancillería acogió con esperanza las palabras del primer ministro griego, Alexis Tsipras, confirmando un acuerdo bilateral con Alemania para recibir de vuelta a los refugiados registrados en su país y luego desplazados a suelo germano. «Si sirve de ayuda, no nos importa recibir a los deportados desde Alemania», declaró a «Financial Times», mensaje recibido en Berlín como primer signo de rescate.

Otros países europeos han comenzado a actuar en ese sentido, en cumplimiento de la Convención de Dublín. De hecho, las autoridades alemanas expulsaron en los primeros cinco meses del año a 4.100 peticionarios de asilo a otros miembros de la UE. La mayoría de peticiones de devolución cursadas hasta finales de mayo por Alemania (9.200) tenían como destino Italia y casi 1.400 personas fueron enviadas allí, pese a que el primer ministro Conte amaga con vetar el acuerdo europeo de «rescate» de Merkel.