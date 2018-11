El Gobierno mantiene el reto a May: «No hay una defensa de los intereses de España» Sánchez considera que no sería aceptable que el acuerdo se cierre sin el acuerdo de los 27

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Enviado especial a La Habana Actualizado: 23/11/2018 04:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó ayer que a estas alturas España no cambia de postura y rechaza el acuerdo del Brexit. Tras su llegada a La Habana, el líder del Ejecutivo confirmaba que tras su conversación con la primera ministra británica, Theresa May, «nuestras posiciones permanecen lejanas». España rechazará el domingo el acuerdo político del Consejo Europeo, en el que al contrario de lo que sucede en el tratado de salida, sí se requiere unanimidad de los países miembros: «Si no hay cambios vetaremos el Brexit. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España».

Sánchez parece dispuesto a jugar sus cartas hasta el final. Cuando el tratado de salida se someta a votación dentro de unos meses solo se requerirá mayoría cualificada y no unanimidad del Consejo Europeo. España considera que «no sería aceptable» desde un punto de vista político que el tratado de salida de Reino Unido de la Unión Europea se lleve a cabo con el rechazo de un país tan relevante como nuestro país. En cualquier caso Pedro Sánchez ha cancelado una visita a Islandia el próximo lunes ante la eventualidad de que el escenario se complique.

Fuentes gubernamentales explican desde La Habana, donde se encuentran tanto Sánchez como el ministro de Exteriores, Josep Borrell, explican que «hay un interés nacional de España que no está suficientemente defendido». Desde el Gobierno se asegura que «no estamos cómodos con ninguno de los textos», en referencia tanto al acuerdo político que debería aprobarse este domingo como con el tratado de salida, en el que España quiere que desaparezca el artículo 184 y que el futuro de Gibraltar sea tratado de manera bilateral entre España y Reino Unido y al margen del proceso del Brexit.

La premier británica ha manifestado hoy su defensa de la soberanía británica sobre Gibraltar y ha celebrado que exista un acuerdo cercano entre su país y la UE, sin dar síntomas en ningún caso de ceder ante Sánchez. Escuchada su posición, en el Ejecutivo de Sánchez que esa posición «le servirá a May pero a nosotros no»