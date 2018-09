Las Fuerzas Aéreas investigan el comportamiento de Elon Musk Musk's SpaceX ofrece servicios para la seguridad del gobierno estadounidense

ABC

Actualizado: 10/09/2018 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Fuerza Aérea de los EE. UU. ha comenzado a investigar a Elon Musk después de que apareciera, aparentemente fumando marihuana en un programa de radio, dijo el viernes una fuente de la rama militar a CNBC.

Musk's SpaceX ofrece servicios para la Fuerza Aérea, con múltiples contratos de alto valor. El uso de marihuana está prohibido para alguien con autorización de seguridad del gobierno, informó Fox Business, y es el tema central en la investigación de la Fuerza Aérea.

Un portavoz de la Fuerza Aérea, en un comunicado a CNBC, dijo: «Necesitaremos tiempo para determinar los hechos y el proceso adecuado para manejar la situación». SpaceX no ha respondido a estos comentarios.

El jueves por la noche, Musk apareció fumando marihuana y bebiendo whisky durante la grabación del podcast de Joe Rogan, alimentando las preocupaciones sobre su uso recreativo de drogas. Discutió una amplia gama de temas, incluido su comportamiento de Twitter , el lanzallamas de su empresa Boring Co. y dispositivos «neuralink» que podrían conectar el cerebro a las computadoras.

Se podría pensar que Musk estaba representando a Tesla como su CEO durante la entrevista. Al beber alcohol y marihuana, estaba «bajo la influencia» de las drogas mientras trabajaba.

Esta no es la primera vez que hay preocupación por el uso de drogas de Musk. Los miembros de la junta de Tesla también han expresado su preocupación por el consumo de drogas recreativas y de prescripción de Musk, según The New York Times . En particular, las fuentes dijeron a la publicación del uso de almizcle de la ayuda para dormir también puede estar teniendo un efecto negativo, lo que hace que divague en Twitter .