El fiscal general de EE.UU. señala a Disney y Hollywood por «arrodillarse» ante China Barr criticó a los líderes corporativos a quienes acusó de incitar los objetivos hegemónicos de China, particularmente en la industria del cine

ABC/Reuters Actualizado: 17/07/2020 11:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha señalado a la Walt Disney Company y a la industria de Hollywood de «inclinarse» ante el Partido Comunista chino, en lo que aseguró es un nuevo intento del gigante asiático para usar «su poder económico y superar a EE.UU. como la superpotencia del mundo». Las acusaciones de Barr son parte de un nuevo capítulo en la ofensiva sostenida de Washington contra Pekín, antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

En un discurso ofrecido en el Museo Presidencial Gerald Ford, en Michigan, Barr criticó a los líderes corporativos a quienes acusó de incitar los objetivos hegemónicos de China, particularmente en la industria del cine. Señaló las acciones tomadas por los estudios de cine, incluidos Paramount Pictures y Walt Disney Co., este último que informó que ha estado «comprometiendo sus principios» para proyectar películas en China y operar un parque temático en Shanghai.

«Sospecho que Walt Disney se desanimaría al ver cómo la compañía que fundó trata con las dictaduras extranjeras de nuestros días», afirmó al tiempo que aseguró que «además, he dicho que Hollywood en general ha estado más que dispuesto a censurar sus películas para "apaciguar" al Partido Comunista chino». El fiscal General remarcó que esta censura afecta no solo las versiones de películas que se proyectan en China, sino también muchas que se muestran en los cines estadounidenses. Disney ha resisitido la presión china de no hacer la película de 1997 Kundun, sobre el Dalai Lama y la anexión del Tíbet.

«El Partido Comunista Chino piensa en términos de décadas y siglos, mientras que tendemos a centrarnos en el próximo informe trimestral de ganancias», dijo Barr y se refirió a que las grandes compañías tecnológicas de EE.UU. también se han convertido «en peones de la influencia china».

Según Barr, Hollywood ha modificado guiones a cambio de la distribución de sus películas en China, citando dos casos en los que supuestamente se cambiaron las nacionalidades de los personajes para no irritar a Pekín. «El Dr. Strange cambió de ser tibetano a celta para evitar problemas».

En los últimos meses, los lazos entre Washington y Pekín han caído a su punto más bajo en décadas por cuestiones que van desde el ocultamiento de la información sobre la pandemia del coronavirus, la imposición de la Ley de Seguridad Nacional a Hong Kong, la expasión de la red 5G de Huawei por el mundo y su presencia militar en el Mar del sur de China.

El fiscal general de EE.UU. señala a Disney y Hollywood por «arrodillarse» ante China es un contenido original de ABC.es