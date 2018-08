La fiebre del dólar pone contra las cuerdas al Gobierno de Macri El anuncio de acudir al FMI no tuvo el efecto deseado y aumentó la compra de divisas

La escalada desorbitada del dólar ha puesto a Mauricio Macri contra las cuerdas. El Gobierno atraviesa la peor crisis de su breve historia y los mercados exigen cambios inmediatos. El presidente de Argentina, reacio a modificaciones, analiza una reforma de calado en su Gabinete, pero el todavía todopoderoso Marcos Peña descartó cualquier trueque o baja de ministros.

El anuncio del presidente de Argentina de la víspera de recurrir a otro tramo del préstamo del FMI tuvo el efecto contrario al deseado. En lugar de serenar la avidez de compra de dólares, los avivó. La gente se echó a la calle a adquirirlos y el mercado mayorista se mantuvo en su obsesiva carrera de compra. Cuanto más subía la divisa estadounidense, más demanda se registraba, un fenómeno contrario al que sucede con otros valores o productos en Argentina y el resto del mundo.

Una gestión cuestionada

Macri no logró transmitir certidumbre y su escueto comunicado de volver a tocar la puerta del FMI para que le anticipe «plata fresca» no encontró solidaridad entre los suyos. Por primera vez en la historia, el peso Argentino estuvo por debajo del uruguayo. Luis Caputo, titular del Banco Central, optó por subir las tasas de interés de referencia del 45 al 60 por ciento y aumentar el «encaje» a los bancos. El endurecimiento de la política monetaria tenía como objetivo retirar pesos para frenar la demanda descontrolada del «billete verde». El objetivo lo cumplió cuando la divisa toco los 41 pesos.

El ex ministro Caputo fue el elegido por Macri para reemplazar a FEDERICO Sturzenegger, al frente del Central, después de la «corrida cambiaria» de hace poco más de cinco meses. Lo que entonces parecía un zimbronazo pasajero evolucionó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Macri a volver al FMI. El respaldo del Fondo pareció calmar las aguas de la revuelta financiera pero el tiempo demostró que no era así aunque Argentina se alejó -y está lejos- de una posible amenaza de suspensión de pagos. El país siguió cumpliendo con sus compromisos y con los pagos, a intereses de hasta el 40 por ciento, de las LEBAC, las Letras del Banco Central «made in Sturzenegger», que tienen acorralado al Ejecutivo argentino con sus vencimientos.

En pleno ataque de nervios callejero, Marcos Peña, mano derecha de Macri y fusible obligado para los mercados y buena parte de los socios de Cambiemos (coalición de Gobierno) daba la cara en el Consejo de las Américas. Argentina, dijo, «es un barco con múltiples averías, pero las estamos resolviendo. No vamos a gobernar negando la realidad», reconoció.

Las fiebre por el dólar se entiende por la desconfianza a un Gobierno que rechaza cambiar el rumbo frente a una tormenta provocada por una combinación de errores propios y otros heredados de la gestión anterior, tras doce años de populismo salvaje.La devaluación del peso de este mes fue del 22,8 por ciento y en lo que va de año superó el 80 por ciento. El FMI le facilitará al Gobierno de Macri 21.000 millones de dólares antes de diciembre y 29.000 para 2019, último año de su mandato.