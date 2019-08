La extrema derecha anima a los italianos a manifestarse en contra del pacto de gobierno entre el PD y el M5E

El partido italiano de extrema derecha Hermanos de Italia ha convocado una concentración en la Plaza Montecitorio, en Roma, para mostrar su malestar por la decisión del Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas de conformar un gobierno juntos. «Saldremos a las calles a decir que no en mi nombre. Este Gobierno no es un golpe de estado, sino una vergüenza», ha declarado Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia.

Bajo la etiqueta #laPiazza, mañana viernes 30 de agosto, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m., Giorgia Meloni, hablará en La Piazza.

Governo, In piazza Montecitorio solo con bandiere tricolori e senza simboli di partito per dire no al patto della poltrona https://t.co/up4DrFrc15pic.twitter.com/OJ962bSY35