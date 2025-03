Se extienden por EE.UU. las protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la Policía en Minneapolis

Las protestas y la indignación por la muerte de un hombre negro a manos de la Policía en Minneapolis se han extendido más allá de esta ciudad, hasta Memphis, en el estado de Tennessee, o Los Ángeles, en California.

En Washington, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , criticó un incidente en el que se vio a Floyd «asesinado por televisión». El presidente del país, Donald Trump , envió sus condolencias a la familia y aseguró que «se hará justicia».

Algunas zonas de Minneapolis amanecieron este jueves con edificios quemados y negocios destruidos, tras una noche con protestas violentas en medio de la indignación generalizada por la última tragedia vinculada a abusos policiales contra la minoría negra.

La del miércoles fue la segunda noche consecutiva con manifestaciones en la principal ciudad de Minnesota por la muerte de George Floyd , un hombre negro de 46 años que murió después de que un agente de policía le asfixiara con su rodilla contra el cuello durante siete minutos. Floyd estaba desarmado y había sido esposado y tumbado contra el suelo.

Video. Vídeo grabado por una testigo de la detención de George Floyd ATLAS

El martes por la noche comenzaron los incidentes después de que un vídeo grabado por una testigo se propagara en la prensa y redes sociales. En él se veía a Floyd repetir «no puedo respirar» y «me van a matar» mientras el agente seguía apretando su cuello.

Las manifestaciones se recrudecieron en la noche del miércoles. Hubo protestas, violencia, saqueos e incendios por toda la ciudad. Una persona resultó muerta cuando el dueño de una tienda le disparó cuando creía que buscaba robar en medio de los disturbios. Otras cuatro personas recibieron heridas de bala. Se quemaron una treintena de edificios y decenas de negocios fueron saqueados y dañados.

«Por favor, por favor, Minneapolis. No podemos permitir que la tragedia traiga más tragedia», rogó el alcalde, Jacob Frey . Pero él mismo no pudo evitar su indignación con la muerte de Floyd y lo que se ve en el vídeo: «He estado peleándome en las últimas 36 horas con una cuestión fundamental: ¿por qué el hombre que mató a George Floyd no está en la cárcel?», se preguntó. Se refería a Derek Chauvin, el agente que realizó una maniobra de asfixia que, según Frey, no está permitida por las prácticas de la Policía de Minneapolis.

Escraches a los agentes

Cientos de personas se concentraron en el domicilio del agente exigiendo su arresto y procesamiento. Tiraron pintura roja y escribieron con ese color «Asesino» en la entrada a la casa.

Tanto el FBI como su equivalente estatal en Minnesota, el BCA, aseguraron que se llevaría a cabo una «investigación robusta» de los hechos.

En la comisaría donde están asignados los agentes, que fueron despedidos tras conocerse el vídeo, hubo también protestas. Empezaron por la tarde de forma pacífica y acabaron con violencia, rotura de cristales en las ventanas del edificio y destrucción de coches. La Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma , y el alcalde acabó por requerir la asistencia de la Guardia Nacional, que acudió a defender una comisaría sitiada.

El caso ha provocado una reacción inusual de la coalición de jefes de policía de grandes ciudades. «Es profundamente alarmante y debería ser una preocupación para todos los estadounidenses», dijo Art Acevedo, presidente de la asociación.

Minneapolis ha sufrido incidentes similares en el pasado, como la muerte de Philando Castile, que fue disparado por un policía cuando estaba desarmado en su coche. La Policía de Minneapolis se comprometió a mejorar sus protocolos, pero la tragedia de Floyd hace cuestionar los progresos.