Los Veintisiete aprueban el acuerdo del Brexit

Los jefes de estado y de Gobierno de los veintisiete países que seguirán en la UE han aprobado el tratado por el que el Reino Unido abandona el club comunitario. Una vez resuelta la inertidumbre planteada por las reservas de España referentes a Gibraltar, el Consejo Europeo se desarrolló como estaba previsto, con la simple constatación de que nadie estaba en contra de este tratado que, en el fondo, tampoco le gusta a nadie. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó de la decisión a través de un simple tuit, que marca el acontecimiento más traumático de la historia de la UE, después de apenas una hora de sesión.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.