Robles comparecerá en el Congreso por el escándalo diplomático en Bolivia

Es algo más que un incidente con agentes españoles encapuchados y armados en La Paz. Es un momento de extrema tensión de las relaciones entre Bolivia y España , por razones que no terminan de explicarse con claridad. Según el Gobierno interino de Jeanine Áñez , se trata de «una ofensa a la soberanía de Bolivia». Según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el escándalo se enmarca en lo que considera «una visita de cortesía», a la Embajada de México. Dicho esto, Margarita Robles anunció el envío de una misión diplomática a La Paz para que, sobre el terreno, aclare las cosas y arroje luz sobre un episodio bastante oscuro.

Cada cual dará su versión final pero, de momento, la Cancillería boliviana denunció los «atropellos» a su soberanía por el tránsito de policías españoles encapuchados y presuntamente armados, durante una visita que realizó la encargada de Negocios de la embajada de España, Cristina Borreguero , y el cónsul, Alvaro Fernández , a la embajada de México en La Paz, donde se encuentran refugiados nueve miembros del último Gobierno de Evo Morales. La escena quedó grabada en vídeo (se hizo viral) y desató la protesta inmediata del Gobierno de Áñez que consideró una «ofensa» el episodio.

Karen Longaric , titular de la Cancillería boliviana, no esperó mucho para pronunciarse y manifestar su disgusto. Convocó una rueda de prensa y resumió el escenario, «personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz».

«La pregunta número uno», advirtió, «es cuál era el motivo para que la ministra consejera de España visite a la embajadora de México acompañada de personas con el rostro cubierto y presumiblemente armadas». La respuesta, según fuentes diplomáticas españolas, es difícil de encontrar. «No, para nada es habitual. No lo he visto ni oído nunca», observan al tiempo que definen a Borreguero como, una «persona prudente» cuyo comportamiento ha sido «de manual».

Las sospechas del Ejecutivo boliviano apuntan a que el objetivo de la «visita» era «rescatar» a algunos de los ex ministros y colaboradores de Evo Morales que permanecen refugiados en la Embajada mexicana. Entre otros, al ex ministro de la Presidencia, Juan Manuel Quintana, uno de las personas de mayor confianza del ex presidente que se encuentra actualmente refugiado en Buenos Aires.

En total son nueve los hombres de Evo Morales que resisten en el interior de la legación mexicana (en proceso de mudanza) después de que aquel dimitiera, se instalara brevemente en ciudad de México y tras realizar una visita relámpago en La Habana, viajara a Buenos Aires para radicarse, definitivamente, el 12 de diciembre, en Argentina donde le esperaban sus hijos. El Gobierno boliviano está convencido de que los viejos colaboradores de Morales tenían previsto fugarse en los vehículos de placa diplomática española.

El ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó esa hipótesis y aseguró que «la visita» era «exclusivamente de cortesía» y negó «rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias». Sin entrar en más detalles, en el comunicado de Margarita Robles , Ministra de Defensa en funciones y encargada del Ministerio de Asuntos exteriores, anunció que «comparecerá públicamente en el Congreso de los Diputados cuando la investigación haya sido completada y sus resultados analizados».

El Gobierno de Áñez advirtió que « está enviando copia » de la nota de protesta a «todos los órganos de la Unión Europea además de a Naciones Unidas, la Organización de Estados Américanos (OEA) y a todos los organismos regionales que vinculan a Bolivia». En un intento por mantener la calma y evitar una ruptura traumática de relaciones diplomáticas con España, observó: «La Cancillería boliviana aún tiene que analizar serenamente este tema, aunque los hechos son evidentes, están grabados en fotografía y vídeos». Por lo tanto, insistió, el Ejecutivo, «sabrá dar la respuesta que corresponde en un caso de tamaña ofensa a la soberanía de Bolivia».

Las críticas contra el Gobierno de España no se hicieron esperar en Bolivia. La desconfianza al Presidente Pedro Sánchez se manifestaba entre los líderes que encabezaron las protestas contra el fraude de las elecciones del pasado 27 de octubre ( según informes de la OEA y la Unión Europea). La tormenta arreció con la misma intensidad contra López Obrador . «No voy a caer en ninguna provocación», se defendió el presidente de México. «Vamos a esperar que este asunto se resuelva, no vamos a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. ”. Dicho esto, defendió el asilo en su Embajada, cuya inviolabilidad se mantuvo: «Vamos a seguir denunciando que se respete la soberanía de nuestro país, que se respete la embajada. No se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo, y esperamos que se actúe con sensatez»,

La secuencia de los hechos, que ha puesto a España a los pies de los caballos de la ruptura de relaciones con el Gobierno interino de Bolivia, y provocado otro altercado de La Paz con el de Andrés Manuel López Obrador, se registró la madrugada del sábado (hora local).

A mddiados de noviembre Evo Morales se atrinchero en Cochabamba y después de dimitir, abandonó Bolivia con dirección a México, acorralado por las protestas y violencia callejera. Williams Kalimans, jefe del Ejército le sugirió que renunciara. Ëste rechazo que se tratara de un golpe de estado ya que la Constitución de Morales, insta al jefe de las FF.AA. a dar consejo al Jefe del estado en situaciones extraordinarias.

