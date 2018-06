Sudáfrica Epidemia de ataques a furgones que transportan dinero en efectivo en Sudáfrica En 2018 ha habido más de 160 atracos violentos, miles de millones de rands robados y más de 100 sospechosos identificados

Un furgón destrozado, agujeros por impactos de balas, neumáticos reventados y miles de rands (divisa sudafricana) esparcidos por el suelo. Se trata de una impactante imagen que empieza a ser habitual en las carreteras y calles de Sudáfrica. El país está viviendo una terrible ola de asaltos a furgones que transportan dinero en efectivo. Desde que empezó el año, ha habido 162 ataques a estos vehículos a lo largo de toda la nación: con una media de un ataque diario que han supuesto la sustracción de millones de la rands.

Los expertos hablan de epidemia y catalogan la situación de emergencia nacional, calificando los ataques de actos de terror. La policia afirma que se trata de actuaciones atribuidas al crimen organizado. Los atacantes no dudan en golpear a plena luz del día y hacen uso de una extrema violencia, disparando a matar contra los guardias de seguridad que se ponen en su camino. El desolador balance hasta la fecha arroja decenas de guardias asesinados y miles de millones de rands (moneda sudafricana) ahora en manos de bandas criminales altamente organizadas. Yusuf Abramjee, activista que lucha contra el crimen en Sudáfrica, explica a ABC el modus operandi de estas bandas de criminales: «Son grupos formados por una veintena de criminales organizados, que utilizan armamento militar y se mueven en distintos vehículos robados previamente. Los ladrones abren fuego a plena luz del día para frenar a los furgones, ya sea disparándoles en las ruedas o cortándoles el paso. Además, en muchos de estos atracos se han usado explosivos para volar la parte trasera de los vehículos y tener acceso al dinero».

Por la formación y el tipo de armas usadas se está investigando a militares en activo, retirados y provinientes de países vecinos, así como a miembros del cuerpo policial que pudieran están involucrados en estos ataques. La Ministra de Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, confirmó la semana pasada que en algunos de estos atracos se están usando armas militares de alto calibre, como rifles AK-47, que pertenecen a las fuerzas armadas de Sudáfrica. «Es especialmente preocupante lo sencillo que es comprar explosivos para uso comercial en Sudáfrica: su precio va desde los R2000 (unos 127 euros) a los R5000 (318 euros)», denuncia Abramjee.

Foto proporcionada por Yusuf Abramjee, activista social de Sudáfrica

La cooperación ciudadana, clave

Se han identificado alrededor de 100 sospechosos hasta el momento y, en las últimas semanas, se han realizado numerosas detenciones. Las últimas intervenciones policiales, que han sido posibles en parte gracias al papel activo de las comunidades, han llevado a los ladrones a atacar en zonas remotas. La mayoría de los ataques han sido perpetrados en carreteras amplias, zonas rurales o remotas mientras los furgones estaban en tránsito o cuando los guardias de seguridad se encontraban en un momento vulnerable, por ejemplo cuando salían de las instalaciones con el dinero en efectivo. Este tipo de ataque se conoce como «pavimento cruzado». Las provincias más afectadas son Gauteng (donde se encuentran ciudades como Johannesburgo y Pretoria), Cabo Oriental (Eastern Cape) y Mpumalanga.

Para Abramjee la receta para terminar con este tipo de crimen es aunar fuerzas: «Para que nuestras calles sean más seguras es necesario que haya más presencia policial, la cooperación de la sociedad civil con las fuerzas del orden y un compromisos de las compañías de este tipo de transporte para formar a su personal y dotarles de la última tecnología para dificultar este tipo de ataques». Algunas empresas de seguridad y transporte están invirtiendo en la formación de sus empleados con cursos de hasta ocho semanas. Sin embargo, otras muchas compañías no están destinando recursos para intentar combatir esta situación pese a las pérdidas humanas y materiales que suponen.

Un tipo de crimen estacional

El activista Abramjee cree que puede tratarse de un tipo de crimen estacional: «Hace algún tiempo, 80 cajeros fueron atacados con explosivos, sin embargo actualmente este tipo de atracos se ha reducido a la mínima expresión. Posteriormente tuvo lugar una serie de atracos a sucursales bancarias, algo que también se ha reducido. Y ahora está siendo el boom de los atracos a furgones en tránsito».

Esta oleada de robos, que empezó con fuerza a finales del año pasado, ha crecido notablemente en los últimos meses, siendo los lunes los días con más ataques registrados. En 2017 este tipo de atracos, conocidos en Sudáfrica como CIT heists (Cash in Transit heists - atraco de efectivo en tránsito), se incrementó un 41% respecto al año anterior, pasando de 268 a 378. No obstante, este fenómeno no es nuevo en este país africano. «A finales de los años 90 y principios de 2000 ya sufrimos una oleada de este tipo de robos en Sudáfrica. Algunos de los asaltantes de entonces todavía siguen en prisión condenados por asesinato». Una de las líneas de investigación apunta a que estos ataques están siendo orquestados por delincuentes desde la cárcel.

Este tipo de crimen está pasando factura a la imagen del país y está afectando a su economía. Los funcionarios del sector económico son reacios a dar las cifras del dinero robado pero se estima que será de miles de millones de rands ya que hay alrededor de R136 mil millones (más de 8 millones de euros) que circulan en efectivo en la economía sudafricana. El efectivo representa aproximadamente el 58% del producto interior bruto del país y más del 80% de las transacciones se realizan en cash. «Es un problema muy grave, preocupa mucho en el país y esperamos que las autoridades aúnen esfuerzos para acabar con estos atracos y hacer de este país un lugar seguro», concluye Yusuf Abramjee.