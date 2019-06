Duro pulso en Bruselas por la Presidencia de la Comisión Europea «Populares» y gobiernos del Grupo de Visegrado plantan cara a la maniobra para llevar al Ejecutivo comunitario al socialista Timmermans

Enrique Serbeto Bruselas Actualizado: 30/06/2019 20:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La designación de los puestos más importantes de las instituciones europeas se ha convertido en un pulso múltiple entre las principales familias políticas, entrecruzado con los intereses de los países de Europa Oriental. Los presidentes de los países más importantes que se habían desplazado hasta Japón regresaron con un esbozo de acuerdo que incluía la propuesta de nombrar presidente de la Comisión al socialista holandés Frans Timmermans, pero ni los gobiernos populares de los países más pequeños ni los de los del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) han aceptado la idea, ni siquiera las contrapropuestas que había incluido en el “paquete” el presidente del Consejo Donald Tusk. En los pasillos del Consejo los funcionarios hacían cálculos considerando que si la primera ministra británica se abstiene, como ha dicho que haría teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, estos cuatro países más Italia -Matteo Salvini ha dicho que no aceptaría a Timmermans en ningún caso- tienen suficiente fuerza como para bloquear cualquier decisión.

Los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintiocho acaban de comenzar la cena de trabajo después de varias reuniones por separado, en un ambiente que no se diferencia mucho del que había hace diez días, cuando no pudieron llegar a un acuerdo y aplazaron la decisión para hoy. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo a su llegada que "tal y como se presentan las cosas, no serán negociaciones muy fáciles, por decirlo con cautela. El Parlamento está empeñado, al menos con dos grandes grupos parlamentarios, en el principio del 'Spitzenkandidat', y, al mismo tiempo, la mayor fuerza, el PPE no tiene mayoría en el Parlamento Europeo" para imponer a su candidato, el alemán Manfred Weber.