El director de 'El Nacional': «El Tribunal nos exige pagar más de lo que pide la DEA por Cabello»

Cuando Diosdado Cabello , el número dos del régimen de Nicolás Maduro , decidió presentar una demanda civil contra los directivos de tres medios venezolanos por haber «mancillado» su honor al haberse hecho eco de una información publicada por el diario ABC en 2015, Miguel Henrique Otero (Caracas, 1947), presidente y editor del diario ‘El Nacional’ estaba de viaje en Israel. Las medidas cautelares que dictó en aquél momento un Tribunal en su contra le obligó a quedarse en el exilio, lejos de su familia y afectos. Seis años después y tras desoír un primer fallo, el Supremo exige ahora una nueva indemnización multimillonaria para el jerarca chavista por «daño moral» y con la que busca apropiarse del diaro más importante del país. Recibe a ABC en su piso en Madrid, donde reside, para denunciar el atropello sistemático contra la libertad de prensa.

La sentencia del TSJ ordena a ‘El Nacional’ a pagar 13 millones de dólares a Cabello. ¿Es un acto arbitrario que buscar callarlos definitivamente?

Por supuesto. Esa es una cifra prohibitiva en la Venezuela actual. El Tribunal Supremo lanza esta sentencia exprés con un monto que nadie sabe de dónde ha salido. Si hoy en día ellos determinan que 13 millones de dólares vale el daño moral a Diosdado Cabello, el objetivo entonces es una expropiación velada porque al no poder pagar van a embargar la empresa y quedarse con la rotativa, las instalaciones y la maquinaria. Nos están obligando a pagar más de lo que la DEA [Administración para el Control de Drogas de EE.UU] ofrece como recompensa por la captura de Diosdado, 10 millones de dólares.

Ha dicho que es una expropiación velada...

Él quiere quedarse con nuestro periódico, de hecho en su programa de televisión (Con el mazo dando) mostró cómo sería la primera página y dijo que quiere utilizar la sede de ‘El Nacional’ para crear una Universidad de Periodismo.

El semanario ‘Tal Cual’ y el digital ‘La Patilla’ también estuvieron en la diana del chavista, pero se ensañó especialmente con ‘El Nacional’...

Cabello demandó por difamación a los tres medios venezolanos que publicaron la información. Los demás no se atrevieron porque ya estaban censurados o comprados por los chavistas. Nosotros publicamos la información al día siguiente que lo publicó ABC. Ese día se hicieron eco otros 80 periódicos internacionales porque era una noticia importante. Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional, entonces si ABC dice que un fiscal federal de Nueva York le está investigando por narcotráfico ¿cómo no vamos a publicarlo? Al final a ‘Tal Cual’ y ‘La Patilla’ también los condenaron pero ellos no tienen bienes en Caracas, uno es un medio digital y el otro funcionaba en un local alquilado.

¿Las medidas cautelares que dicta un Tribunal sobre su persona son la razón de su exilio?

Sí. Todavía están activas las medidas cautelares que Cabello pidió. En Venezuela todo el mundo tiene un expediente y cuando se quiere criminalizar a alguien abres un juicio, coges el expediente y lo conviertes en una acusación. El problema no es el juicio sino las medidas cautelares. El juicio penal no se ha iniciado. Así podemos estar toda la vida, esperando un juicio con medidas cautelares.

La indenmización se estableció en petros, una criptomoneda inventada por Maduro y sancionada por EE.UU.

Son 237.000 petros. Una cibermoneda inventada por Maduro que han utilizado para lavar dinero.Supuestamente, según la tasa oficial, cada petro equivale a 56 dólares. Cuando multiplicas sale el monto de 13 millones de dólares.

¿Van a cumplir con el fallo?

No vamos a pagarle a Cabello 13 millones de dólares. Embargarán ‘El Nacional’ porque en el Tribunal Supremo no se puede apelar.

¿Podrán continuar con el trabajo de la pagina web?

Haremos la versión digital desde donde sea. Ahora con las cuarentenas estrictas en Venezuela los periodistas están trabajando desde sus casas. Así que no cambiará mucho.

¿Se puede hacer un cálculo de cuánto es el costo de las instalaciones?

Es muy difícil porque en Venezuela las cosas ya no valen nada. Antes de la llegada de Chávez podíamos estar hablando de unas instalaciones que costaron entre 30 y 40 millones de dólares. Tres veces más del valor que ordena la sentencia de indemnización en una situación normal.

¿Cuál ha sido la presión durante los últimos años sobre ‘El Nacional’?

Nuestra última edición impresa salió el 14 de diciembre de 2018 porque el gobierno nos quitó el papel. Ellos tienen como objetivo cerrar todos los medios de comunicación que no sean afínes al régimen y básicamente lo han logrado con la autocensura, la compra de medios y la represión. Esta semana el régimen cerró la emisora de radio ‘Radio Rumbos’. La situación actual es que la ventana de la libertad de expresión es muy pequeña. Una vez nos pusieron una bomba, nos han atacado los colectivos chavistas y la publicidad oficial del gobierno desapareció de nuestro papel hace 20 años.

Hay un caso parecido en Ecuador, con el periódico ‘El Universo’. ¿Planean acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Vamos a ir a todas las instancias internacionales. En el caso de ‘El Universo’ ellos lograron un amparo de la CIDH que les permitió no pagar la multa. Pero además, el Gobierno de Correa se fue y el nuevo gobierno acata las decisiones de la Corte. Seguramente logremos lo mismo, pero Maduro no lo va a acatar.