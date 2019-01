En directo: La UE se plantea atrasar la votación del Brexit a 2020

Actualizado: 16/01/2019 21:28h

Actualizar

21.28La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha pedido reunirse esta misma noche con representantes del Partido Laborista, de los liberal demócratas, del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y del partido nacionalista galés Plaid Cymru, informó hoy su portavoz oficial. Esa misma fuente confirmó que el Gobierno conservador no planea quitar de la mesa la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, tal y como demandó hoy el líder laborista, Jeremy Corbyn. «La primera ministra ha sido muy clara sobre que los británicos votaron por abandonar la Unión Europea (UE)», afirmó el portavoz.

20.57Un día después de que los diputados rechazaran el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres con 432 votos en contra frente a 202 a favor, la Cámara de los Comunes votó hoy una moción de censura contra el Gobierno, impulsada por el Partido Laborista, que fracasó por un estrecho marco de 19 votos. Banderas europeas e inglesas, pancartas con mensajes como «Stop the Brexit mess» («Fin al desastre del Brexit»), «The people want to speak again» («La gente quiere hablar otra vez») y «Nobody voted to be poorer» («Nadie votó para ser más pobres»), junto con los gritos de los partidarios y los detractores del divorcio con Bruselas, ponen de manifiesto la falta de consenso social en este país.

20.50Inmediatamente después del voto de la moción de censura, May ha declarado que va a «seguir trabajando» para sacar adelante el resultado del referéndum de junio de 2016, en el que la salida de la UE ganó por el 52% de los votos. También ha anunciado que se encontrará con dirigentes de la oposición, asegurando que abordará esos encuentros con un «espíritu constructivo», y pidiendo a sus opositores políticos que hagan lo mismo.

20.45Tras superar la moción de censura, las opciones de May serían pedir una prórroga de los plazos que le permita sortear la fecha fatal del 29 de marzo, cuando se producirá la ruptura aunque Londres y Bruselas no hayan pactado los términos, o dar marcha atrás en el Brexit, una idea que la mandataria británica rechaza por completo.

20.41La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen acusó este miércoles a la Unión Europea de no respetar la voluntad de los británicos de abandonar el bloque y de querer castigarles con un acuerdo «lleno de inconvenientes» para que ningún otro país quiera salir. «La UE se sirve del Reino Unido para dar el ejemplo y que nadie más quiera salir. No busca la paz, busca la sanción más dura posible», aseguró Le Pen en la televisión «BFMTV».

20.30La libra mantuvo hoy una tendencia al alza al percibir los inversores que existe una mayor probabilidad de que el Brexit sea retrasado, suavizado o incluso cancelado tras la derrota ayer del pacto propuesto por el Gobierno británico. Al final de la jornada, la divisa del Reino Unido subió un 0,09% frente al euro, hasta 1,128 euros, y un 0,05 % ante el dólar, hasta 1,286 dólares, con algunas oscilaciones frente a la moneda estadounidense.

20.28La primera ministra ha resistido todas y cada una de las acometidas que ha sufrido en los últimos meses, incluyendo una moción de confianza planteada por sus propios correligionarios «tories», y ha salido, tocada pero ni mucho menos hundida, de ellas. Pese a su derrota por 230 votos que tiró abajo todas las negociaciones con Bruselas, Theresa May parece que seguirá de momento al frente del Reino Unido.

20.27Por 325 frente a 306 votos, May ha logrado la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes, un día después de perder por un amplio margen la votación sobre el acuerdo del Brexit al que ha llegado con la Unión Europea

20.25La primera ministra británica, Theresa May, ha logrado salir adelante a pesar de la moción celebrada en su contra este miércoles. Hoy mismo, según el diario The Times, la Unión Europea comienza a acariciar la idea de posponer el Brexit a 2020, después de que el Parlamento echase abajo el acuerdo alcanzado por Londres y Bruselas.