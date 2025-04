La dimisión del ministro del Interior abre una nueva crisis en el Gobierno de Perú

El ministro del Interior de Perú, Avelino Guillén, presentó el viernes la dimisión tras señalar que el presidente Pedro Castillo cortó comunicación con él después de que le pidió al mandatario que retirara al comandante general de la Policía, Javier Gallardo , acusado de corrupción. La marcha de Guillén abre una nueva crisis en el Gobierno peruano que puede provocar la salida de la primera ministra, Mirtha Vásquez, líder de la izquierda moderada.

«Esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro, pero prefirió guardar silencio y ponerse de perfil. Expresa una posición de respaldo directo al comandante general de la Policía», dijo Guillén en una entrevista al diario ‘La república’, al tiempo que agregó, «asumir esta cartera es un reto descomunal, no solo por lo que tienen al frente, sino por los enemigos internos, que son los más peligrosos». En declaraciones al portal ‘Epicentro TV, reveló que « la primera ministra Mirtha Vásquez intervino más de una vez ante el presidente Castillo para que apoye mis decisiones en el cargo pero (el mandatario) solo escucha a su grupo de asesores, a quienes creo debe de cambiar porque no aportan para bien. Perú no debe ser manejado como un sindicato lleno de peleas entre facciones distintas», señaló Guillén.

La lideresa de Nuevo Perú, de izquierda moderada, Verónika Mendoza, lamentó «profundamente» la renuncia de Avelino Guillén , «un hombre honesto y valiente que se enfrentó siempre a la corrupción y al autoritarismo». E inquirió al mandatario peruano a través de su cuenta de Twitter: «Presidente Pedro Castillo, el país merece una explicación por lo ocurrido y acciones firmes que precisen el rumbo de su Gobierno».

Según el portal IDL reporteros, Guillén pidió la salida de Gallardo porque este buscaba descabezar a la policía en áreas claves y que mantenía un sistema paralelo de pagos en negro para conseguir ascensos y puestos en todo el país.

Un gabinete en la sombra

Fuentes cercanas al Ministerio del Interior, señalaron a ABC que Gallardo forma parte del círculo de amigos de Castillo, que han formado un «gabinete en la sombra» liderado por el asesor presidencial, Biberto Castillo León. Este gabinete en la sombra apoya la idea de tener como jefes en la Policía a personas «leales» al presidente en puestos claves como la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que investiga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, partido por el cual llegó al poder Castillo.

Este gabinete en la sombra apoya la idea de tener como jefes en la Policía a personas «leales» al presidente en puestos claves

En declaraciones a ABC, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que «en seis meses, el Gobierno ha tenido ya tres ministros del Interior. La salida de Guillén, quien es una persona honesta, demuestra que Castillo no se deja ayudar. Es inexplicable que con todas las acusaciones que tiene, Gallardo siga en el cargo».

En opinión de Pérez Guadalupe, Castillo apoya a Gallardo y se juega todo «por alguien cuestionado y no se juega por la honestidad de Guillén. Es un mal negocio cambiar a un general por dos ministros, porque lo que viene como efecto dominó es la salida de la primera ministra, Mirtha Vásquez, que apoyó hasta el final a Guillén».

«Más allá de izquierda o derecha, Castillo muestra una gran ineptitud como presidente en general. Castillo rompió con la izquierda radical y con la salida de Guillén romperá con la izquierda democrática. En Perú se vive una ‘ineptocracia’ », denunció el extitular de Interior a la vez que agregó que «en mi modesta opinión Castillo sufre de inconsciencia psicológica permanente. Como si fuese un actor en diferentes obras sucesivas en papeles contrapuestos donde actúa en todas las obras sin hacerse problemas. En el otro lado, no veo alternativa ni en el congreso ni en otra parte, porque en su mayoría la clase política tiene la misma incapacidad moral que él».