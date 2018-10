ITALIA «Le dieron agua y azúcar mientras moría»: las últimas horas agónicas de Desirée, la adolescente drogada y violada en manada «Violaron a la joven salvajemente durante dos días, sin piedad hasta su muerte», afirma la fiscal en la orden de arresto de los inmigrantes presuntos asesinos

«Le dieron agua y azúcar mientras moría. Luego, cuando vieron que se estaba volviendo cianótica, la pusieron en un sofá y después murió». Es es el terrible testimonio que recoge este sábado el periódico italiano «Il Messaggero» sobre cómo fueron los últimos momentos de Desiree Mariottini, la adolescente italiana de 16 años que fue violada por varios hombres durante horas antes de morir en un edificio abandonado y ocupado fundamentalmente por inmigrantes, llamado la «Casa de las drogas», en el barrio de San Lorenzo de Roma.

Este caso, que ha conmocionado al país, se ha saldado de momento con la detención de cuatro inmigrantes, acusados por un delito de homicidio y violencia sexual grupal. Según los testimonios, la joven fue violada por «cuatro adultos por diversión después de tomar heroína».

La Policía italiana detuvo este viernes a un cuarto sospechoso del que solo se conoce que es «un inmigrante clandestino», tal y como informó el ministro del Interior, Matteo Salvini. Sin embargo, según ha publicado el «Corriere della Sera», se trataría de Yusif Salia, de Ghana, que fue arrestado en Foggia con 10 kilos de marihuana.

El jueves, ya detuvieron a dos senegaleses de 27 y 43 años sin documentos legales para residir en Italia junto a un tercer sospechoso, un nigeriano de 46 con permiso de residencia en la capital italiana por motivos humanitarios, según informaron fuentes del Ministerio de Interior.

Doce horas de agonía

Según relata «Il Messaggero», el primero de los detenidos fue Pako, cuyo nombre real es Mamadou Gara, de 27 años. Según declaró a la policía, reconoció conocer a Desirée. «Sí, tuvimos relaciones sexuales, pero no la violé. Cuando me fui, ella todavía estaba viva», aseguró el joven.

Los otros tres detenidos son los senegaleses Brian Minteh (llamado Ibrahim), de 43 años, Mamadou Gara (conocido como Paco), de 27 años, y el nigeriano Chima Alinno (conocido como Sisko), de 46.

«Nunca habría tocado a Desirée. Era una niña», ha declarado Chima Alinno a través de su abogado, tal y como recoge el «Corriere della Sera». «No tengo nada que ver con esta historia. No fui yo, fueron otros», aseguró.

Según el informe, Desirée fue «primero drogada y luego sometida a relaciones sexuales repetidas sin consentimiento», como lo demuestran también «varias lesiones encontradas en el cuerpo y en partes íntimas». Fueron doce horas de agonía. Además, la violación se llevó a cabo mientras sus torturadores habían inmovilizado sus «brazos y piernas».

La investigación continúa

Pero las investigaciones continúan y no se descartan que más personas pudieran haber participado en la violación de la joven, ya que al menos 12 personas se encontraban en el edificio, donde Desirée murió en la noche del pasado 19 de octubre.

«Il Messaggero» recoge las palabras de la amiga con quien Desirée había pasado los últimos dos días en San Lorenzo: «Le dije que viniera a mi casa, pero ella dijo que quería quedarse allí. Me enfadó y me fui. Eran las 11:30 de la noche, todavía estaba viva». Su madre, Barbara Mariottini, denunció el miércoles 17 que no tenía noticias de su hija. Desirée, al parecer, vivía con sus abuelos y no era la primera vez que desaparecía sin dar explicaciones.

Una pancarta recuerda a la joven en el barrio de San Lorenzo - EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Desirée partió de Cisterna di Latina, localidad de 35.000 habitantes, a unos 50 kilómetros de Roma, y se dirigió al edificio el día 17, convertido casi en un estercolero, en busca de una dosis de heroína. Al no disponer de dinero aceptó tener una relación sexual con un distribuidor de droga. Después se corrió la voz: «La chica blanca ha vuelto y está disponible». El día 18 por la mañana, la joven presentaba ya síntomas evidentes de abstinencia y algunos testigos le instaron a abandonar las instalaciones. Sin embargo, no hizo caso. Diversos inmigrantes la rodearon y la ultrajaron por turno en una espiral del horror.

«Depredadores sin piedad»

Desirée estuvo en un infierno durante dos días. Primero la dejaron prácticamente inconsciente con drogas y alcohol, después la violentaron durante horas hasta su muerte. La violaron al menos cuatro inmigrantes, que viven del tráfico de drogas mientras que una docena de personas pudo ver que las condiciones de Desirée empeoraban de hora en hora. Cuando después de dos días una persona llamó al servicio de urgencias señalando que «una joven está muy mal», era demasiado tarde. Cuando la policía llegó, encontró que Desirée estaba muerta desde al menos una hora.

La autopsia ha revelado la violencia repetida. La fiscal, María Paola Tomaselli, en la orden de detención, los define así: «Depredadores que han violentado salvajemente a una chica muy joven indefensa, sin ninguna piedad».

El padre, comerciante de la droga

El diario «La Stampa», en un artículo titulado «Desirée y aquel padre de doble moral», escribe que «cada tragedia encierra otra, no menos ejemplar». En el caso de Desirée, «hay una figura no secundaria, una dramática máscara italiana, la del padre», afirma el diario turinés, que añade: «El hombre, que a la hija no ha dado el apellido, es, según la investigación policial y sentencia de la magistratura, un comerciante de droga, o mejor dicho un jefe del tráfico en su zona. Pero quería impedir a la hija de hacer uso de las sustancias que él mismo traficaba y, para lograrlo, no dudaba en recorrer a métodos fuertes, hasta el punto de que la joven lo había denunciado». Una historia en la historia.

Piden la dimisión de la alcaldesa

La muerte de Desirée en San Lorenzo, un barrio romano otrora de sólida tradición popular, sigue conmocionando al país y particularmente en la capital. Se temía que cualquier día pudiera ocurrir una desgracia en uno de esos edificios abandonados y convertidos en tugurios, con viejos y sucios colchones por doquier, controlados por bandas de delincuentes y traficantes de drogas. Es un reflejo del deterioro en que se encuentra Roma bajo la guía de Virginia Raggi, alcaldesa del Movimiento 5 Estrellas, que prometió un cambio en la ciudad eterna y en la práctica la ha reducido a una capital sin gobierno ni control. Hoy mismo, miles de personas se han congregado ante el ayuntamiento, en la plaza del Campidoglio, en protesta contra «el abandono de la ciudad» y para pedir la dimisión de la Raggi, al grito de «Dignidad para Roma».