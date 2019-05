Las delegaciones de Guaidó y Maduro se ven la cara hoy en Oslo para iniciar un diálogo Este sería el quinto intento de diálogo durante los seis años que lleva Nicolás Maduro en el poder. Iniciativas similares se produjeron en los años 2014, 2016, 2017 y 2018, pero ninguna tuvo un buen desenlace

Los representantes del Gobierno y de la oposición venezolana ya se encuentran en Oslo para dar inicio este martes a un nuevo intento de diálogo político para salir de la crisis que margina al país sudamericano. Un primer encuentro de «exploración» fue llevado a cabo el pasado 16 de mayo y fue hecho público por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien se encargó de filtrar la información en un intento de perjudicar la reputación de la oposición quienes habían asegurado que no «caerían en diálogos falsos». El presidente encargado, Juan Guaidó, confirmó la segunda cita y en medio de un juego de palabras aseguró que «es una invitación a una mediación de Noruega; es decir, no es negociación, no es diálogo».

Este sería el quinto intento de diálogo durante los seis años que lleva Nicolás Maduro en el poder. Iniciativas similares se produjeron en los años 2014, 2016, 2017 y 2018, pero ninguna tuvo un buen desenlace. Noruega, uno de los países con más experiencia en procesos de diálogos de paz en el mundo, no se había involucrado de manera directa en el conflicto venezolano. Su gran papel como mediador genera inquietud y abre un nuevo camino para que la nación pueda resolver pacíficamente su crisis. Ine Eriksen Soreide, ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, elogió a ambas partes por sus esfuerzos.

Maduro reiteró ayer lunes que su equipo de representantes estará conformado por el canciller, Jorge Arreaza; el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. «Estamos en Noruega para conversar todos los temas con la oposición extremista y porque creemos en el diálogo», dijo el mandatario durante una reunión con la cúpula política del partido de gobierno. Asimismo, aseguró que por respeto a las reglas establecidas por las autoridades noruegas no iba a informar nada de lo que ocurra.

Por su parte, Juan Guaidó dijo que este encuentro es una iniciativa más en el objetivo de la oposición que es sacar del poder a Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo por realizar unas elecciones presidenciales fraudulentas y sin credibilidad internacional.

La delegación del líder opositor estará conformada por el vicepresidente del Parlamento venezolano, Stalin González; el abogado y exalcalde de Baruta, Gerardo Blyde; y el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz.

Agendas opuestas

A inicios de este año, México y Uruguay se ofrecieron como mediadores de un proceso de diálogo que nunca llegó a concretarse porque la oposición lo consideró «un falso diálogo y no se prestaría para eso». En esa oportunidad, el Gobierno de Venezuela propuso una agenda de tres puntos para discutir:

- La recuperación económica con el cese de las «sanciones» contra el país y el robo por parte de EE.UU del dinero de Venezuela en el exterior.

– El fortalecimiento de la paz y el respeto a la justicia.

– Diálogo de entendimiento, encuentro para acuerdos en paz y armonía nacional.

A través de su cuenta de Twitter, Maduro publicó un vídeo en el que aseguraba que partirían a Oslo «a continuar el diálogo y a buscar la paz. Nuestra delegación va con buena disposición de trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos».

En cambio Guaidó señaló que la agenda de la oposición tiene como fin único el cese de la usurpación, es decir, la salida del poder de Maduro; un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres.

Tras casi cuatro meses de tensiones, este es el primer acercamiento oficial entre gobierno y la oposición, después de que Juan Guaidó asumiera las competencias de la presidencia nacional y se abriera una crisis política en el país.