AfD debate un plan para sacar a Alemania de la UE en cinco años

Es la palabra más repetida hoy en el congreso que el partido anti europeo y anti extranjeros, Alternativa para Alemania (AfD) celebra en Riesa. “Dexit” es la versión alemana (Deutschland) del Brexit y la comisión que se encarga de elaborar el programa electoral de cara a las europeas de mayo ha redactado un plan para llevarlo a cabo en un plazo de cinco años. Al principal candidato Jörg Meuthen le parece algo prematuro, según ha expuesto desde la tarima de oradores, pero parece el único que piensa así. Para ser un partido antieuropeo, cuenta sorprendentemente con docenas de candidatos dispuestos a ocupar un puesto en el Parlamento comunitario y justifican su presencia en las listas con sucesivos discursos en los que compiten en descalificar a la UE. Thorsten Weiß, joven oficial del ejército, ha dicho que Bruselas es una “dictadura”. Hagen Brauer, ex político de la CDU en Schwerin, quiere que Alemania “recupere su soberanía”. Los que son un poco menos radicales, como Johannes Brinkrolf, creen que bastaría con acabar con la UE política, volviendo a la Comunidad Europea.

Todos ellos están convencidos de que Alemania está a punto de sucumbir a causa de la “inmigración masiva” y culpan a las autoridades europeas de “no permitir a los alemanes conducir sus coches”, debido a las nuevas normativas de emisión de gases. Peter Würdig, que a sus 81 años se ha postulado para presidir el Parlamento Europeo, teme que Europa se convierta en breve en un “continente de residuos africanos” y se muestra ansioso por comenzar a trabajar con Matteo Salvini y con Viktor Orbán, el ministro de Interior italiano y el presidente de Hungría, que desean la formación de un frente parlamentario soberanista antieuropeo dentro de la institución. Ina Buchmann, que se presenta a sí misma como una alemana con antecedentes migratorios griegos, llama a la UE "un grupo dividido y hambriento de dinero". "Gigante regulatorio" y "yugo de Bruselas" son las lindezas dedicadas a la UE por Georg Hock, que considera que "de ninguna manera reformable" y recomienda directamente una "bola de demolición".

El entusiasmo de los discursos, sin embargo, no es tanto como el que se esperaba. Si bien es cierto que AfD espera victorias en tres próximas elecciones regionales, en las que confía en instalarse ya cómodamente por encima del 20% de los votos, hay dos baches con los que no contaba el partido y que hacen mella en la inflamación del ambiente. Por una parte, reconocen que el caos británico y las complicaciones innumerables que está causando el Brexit en Reino Unido disuadirán a muchos alemanes de votar a un partido que lleva en su programa el Dexit. “Se puede hacer de forma mucho más limpia, pero el modo en que los británicos están llevando las cosas no es un buen ejemplo y puede dar miedo a muchos votantes”, admite uno de los delegados apesadumbrado. Además está la mala noticia con la que arrancaba este congreso. El exlíder regional de Sajonia Anhalt, André Poggenburg, ha anunciado que abandona el partido para fundar otro más radical y llevarse a sus votantes, lo que amenaza con desinflar las expectativas de AfD en las próximas regionales de Sajonia, Turingia y Brandeburgo. Poggenburg era hasta ahora la cabeza visible del ala denominada “nacional derechista” de AfD y posee gran número de seguidores propias en el antiguo territorio germano-oriental. Como líder de AfD en Sajonia-Anhalt, obtuvo en las regionales de 2016 su hasta ahora mejor resultado, un 24,2 %, y considera que logrará arrastrar consigo gran parte de ese voto.

A las puertas del estadio Sachsen Arena, donde se celebra el congreso, unas mil personas, se congregaron para protestar contra AfD, en una manifestación que partió desde la estación de trenes bajo el lema "AfD Adé". Los manifestantes, llegados también desde Leipzig, Dresde, Chemnitz y Berlín, marcharon de forma pacífica, a excepción de algunos incidentes al margen de la marcha y una detención. Varios centenares de agentes fueron desplegados "para velar por la seguridad y garantizar una protesta pacífica", informó la policía a través de Twitter.El resto de los partidos alemanes, trata de contrarrestar el discurso de AfD con propuestas como las de Los Verdes, que llaman a una cooperación económica mucho más estrecha en Europa, con una política industrial europea común de enfoque integral yque contemple reformas conjuntas en los sectores digital, ecológico y social, o como la que propone el Partido Socialdemócrata (SPD), que avanza que su prioridad en la campaña de las europeas será la instauración de un salario mínimo europeo.

La canciller Merkel, en su videomensaje de los sábados, ha defendido hoy una reducción de las cargas burocráticas que afectan a los agricultores, proponiendo que "la política agropecuaria de Europa no genere tantos costes burocráticos que hagan desesperar a los agricultores", a los que, ha dicho, "debería quedarles tiempo para dedicarse a su verdadero trabajo".