La cumbre de la UE sobre el Brexit, en directo

Actualizar

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 de noviembre de 2018

10.49ÚLTIMA HORA: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó hoy que los Veintisiete han dado su respaldo político al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea y a la declaración con los términos de su relación futura una vez consumado el Brexit.

10.34Juncker también ha dicho que la solución hallada para convencer a España de que no bloqueara el acuerdo de salida de Reino Unido garantiza que «ninguna negociación puede darse sobre Gibraltar sin el acuerdo de España», al tiempo que ha dicho que no le sorprendió que el Gobierno español reclamara estas aclaraciones y que se diera con una solución. «Para muchos observadores que no estaban en las negociaciones fue un momento de última tragedia, pero no fue algo inesperado», ha explicado.

10.28 La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, ha ironizado este domingo sobre la solución hallada sobre Gibraltar para convencer a España de que levantara su voto al acuerdo de salida de Reino Unido y ha explicado que usaron el «truco» de «prometer». «Normalmente tenemos algunos trucos, estoy bromeando: Prometimos prometer», ha declarado Grybauskaite a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno adoptarán el acuerdo de divorcio.

10.14 La cumbre de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la marcha del Reino Unido ha comenzado a las 09.55 horas (08.55 GMT), un encuentro en el que los líderes darán su apoyo político a los textos legales del Brexit acordados por los negociadores.

Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre - REUTERS

9.59El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha instado hoy al Parlamento británico a refrendar el acuerdo logrado sobre el Brexit ya que es «el mejor posible» que obtendrá de la Unión Europea (UE). «Es un acuerdo, es el mejor acuerdo posible, y la UE no cambiará su posición fundamental sobre este asunto», indicó Juncker a su llegada al Consejo Europeo, preguntado por si los Veintisiete están dispuestos a hacer más concesiones si el Parlamento británico rechaza el pacto negociado por Londres y Bruselas. «Creo que el Parlamento británico, porque es un parlamento sensato, ratificará este acuerdo», subrayó.

9.52«Habrá un momento de regeneración y reconciliación cuando abandonemos la Unión Europea (UE)», señala May en su carta, al tiempo que asegura que el Reino Unido tendrá un «futuro brillante» fuera del bloque comunitario.

9.46El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, ha asegurado que la Eurocámara votará el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo enero o febrero. «El acuerdo se llevará al pleno de diciembre. El Parlamento Europeo votará una resolución en diciembre y, probablemente, en enero o máximo en febrero, votaremos sobre el acuerdo, si hay una mayoría a favor», dijo Tajani.

9.45«He trabajado con mi equipo y negociado con el Reino Unido, nunca contra el Reino Unido, y quiero agradecer también al equipo británico. Ahora es el momento de que todo el mundo asuma su responsabilidad», afirmó Banier.

9.32Juncker ha asegurado a su llegada que «es un día triste». La salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha dicho, «es una tragedia».

9.30Está previsto que a las 12 comparezcan ante los medios el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

9.23El negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, instó hoy «a todo el mundo» a asumir su responsabilidad respecto al acuerdo del Brexit, en un contexto en el que el pacto aún debe aprobarse en el Parlamento de Westminster, y aseguró que nunca realizó su labor «contra» Londres. «He trabajado con mi equipo y negociado con el Reino Unido, nunca contra el Reino Unido, y quiero agradecer también al equipo británico. Ahora es el momento de que todo el mundo asuma su responsabilidad», afirmó el político francés.

9.11El documento es una benéfica declaración hacia la labor del negociador europeo Michel Barnier, de quien dice que ha logrado que se respeten los derechos de los ciudadanos europeos actualmente instalados en Gran Bretaña, que se mantenga la situación de paz en Irlanda del Norte y que se garantice que el Reino Unido seguirá pagando sus obligaciones financieras hacia la UE.

9.10El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, envió ayer tarde la carta de invitación a los líderes comunitarios, para la reunión extraordinaria prevista para hoy domingo.

9.09Los Veintisiete esperan dar luz verde hoy al acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.