La cumbre del G-7, en directo

9.26El acuerdo llegará «bastante rápido», ya que «no preveemos ningún problema», aseguró Trump en unas breves declaraciones a la prensa durante un desayuno de trabajo con Johnson, en la primera reunión que ambos mantienen desde que el británico llegó a la jefatura del Gobierno de su país.

8.48El presidente de Estados Unidos ha aplaudido al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, como el «hombre ideal» para abanderar la salida del país de la Unión Europea y le ha prometido un «gran acuerdo comercial» para amortiguar el impacto económico del Brexit. «Vamos a preparar un gran acuerdo comercial con Reino Unido que esperamos cerrar rápidamente».

8.45El presidente estadounidense mantuvo un tono conciliador ayer durante una larga reunión de trabajo con el presidente francés y anfitrión de la cumbre del G7, Emmanuel Macron, después de una semana de lenguaje belicoso a nivel interno y exterior. «De vez en cuando discutimos, solo un poco», aunque «nos llevamos muy bien», dijo a la prensa un amistoso Trump.

8.40Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado este domingo a la prensa de su país por las informaciones sobre la división y las relaciones complicadas en el seno del G7, así como por la desaceleración económica y el riesgo de recesión. «Cuanto peor, mejor. Cualquier cosa con tal de hacer más difícil mi reelección», escribió Trump en Twitter.

8.34Horas antes de iniciarse la cena de trabajo de los representantes de los siete grandes y la UE, Emmanuel Macron resumió de manera muy gráfica el estado de crisis del G-7 en estos términos: «Quizá no nos pongamos de acuerdo en todo. Pero nuestra voluntad es esta: hacer proposiciones, reducir los desacuerdos, no aceptar la fatalidad. Tenemos desacuerdos, pero los grandes temas no los podremos resolver si no trabajamos juntos»

8.30Las guerras económicas entre grandes potencias de ambiciones mundiales, y las divisiones entre aliados europeos y aliados trasatlánticos, hipotecan los resultados concretos del G-7 de Biarritz, el cuadragésimo quinto y más problemático de la historia.