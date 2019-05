El caos del Brexit dispara a los liberal demócratas en los sondeos Los europeístas, primeros en intención de voto seguidos del partido de Farage

La crisis política por el estancamiento en el proceso de salida de la Unión Europea está polarizando a la sociedad británica entre quienes buscan un Brexit duro, sin acuerdo con Bruselas, y aquellos que quieren revertir la decisión adoptada en el referéndum de 2016. Con Theresa May a punto de hacer efectiva su dimisión el próximo 7 de junio y sin un camino claro para la retirada del club comunitario en la fecha fijada, el 31 de octubre, los ciudadanos huyen de las opciones que siguen ofreciendo dudas sobre el futuro del país.

Esa sería la explicación a los resultados de la última encuesta de intención de voto realizada por YouGov para «The Times», que sitúa en cabeza por primera vez en casi una década al Partido Liberal Demócrata, seguido de la nueva formación del eurófobo Nigel Farage, el Partido del Brexit. Conservadores y laboristas quedan relegados a una tercera posición compartida.

El sondeo publicado este viernes atribuye a los liberal demócratas, proeuropeos sin matices, un 24% en las preferencias de los electores. Este partido no ocupaba la primera posición desde 2010, en la época en que estaba al frente Nick Clegg. Aquel año Clegg fue designado vice primer ministro en el gobierno del conservador James Cameron. Hoy lidera el partido Vince Cable.

En segundo lugar según la encuesta de YouGov, el Partido del Brexit obtendría un 22% si hubiera elecciones generales ahora. La nueva marca de Farage fue el gran vencedor de las recientes elecciones europeas en el Reino Unido. Laboristas y conservadores aparecen en el sondeo empatados con un 19% cada uno, mientras que los verdes ocupan la quinta plaza, con el 8%.

No existen precedentes de que dos partidos en la oposición se coloquen en cabeza en intención de voto, según destaca en un análisis publicado en el propio «The Times» por Anthony Wells, de YouGov.

El efecto de las europeas

No obstante, recomienda tomar con «cautela» los datos, ya que en buena medida la subida de los liberal demócratas y del Partido del Brexit es fruto «del impacto inmediato a corto plazo de los resultados de las elecciones europeas» y de la gran atención mediática que han recibido en estos días.

En los comicios a la Eurocámara, Nigel Farage arrasó con un 31,6% de los votos, mientras que los liberal demócratas cosecharon un 20,3%. Los laboristas fueron terceros (14,1%) y los verdes cuartos (12,1%). Los «tories», que en las próximas semanas decidirán quién sucede a May, se hundieron en la quinta posición, con el 9,1%.

En todo caso, «The Times» subraya que el sondeo es un nuevo síntoma de que el electorado se encuentra fracturado entre aquellos que respaldan un Brexit sin acuerdo con Bruselas y quienes quieren frenar la retirada del Reino Unido de la UE que los británicos decidieron en la consulta de 2016.

La propia encuesta para «The Times» refleja que el Brexit es con diferencia la gran preocupación para los británicos. El 70% afirma que es el principal asunto que afronta el país.

El ministro de Economía, Philip Hammond, sugirió el jueves la vía del segundo referéndum, convirtiéndose en el primer miembro del gabinete de May en hacerlo. «Si no llegamos al punto en el que el Parlamento admita que no puede resolver la siutación, entonces tendrá que ser enviada de vuelta al pueblo», aseguró a BBC Radio 4.