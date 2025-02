Las camionetas del horror en Brooklyn

Los vecinos de Flatlands, un barrio humilde al sur de Brooklyn , comprobaron que algo iba mal en una funeraria de la avenida Utica. Primero fue un olor nauseabundo. Después, vieron a empleados del negocio –Servicios Funerarios Andrew T. Cleckley– meter cadáveres en bolsas en camionetas de alquiler , como las que cualquier neoyorquino arrienda por horas para su mudanza. Otros vieron que se escapaba líquido de los portones de las camionetas. La funeraria había puesto hielo para tratar de evitar la descomposición de los cuerpos.

Avisaron a la Policía, que se encontró a su llegada a la funeraria con cuatro camiones aparcados delante de la puerta. Dos de ellos eran frigoríficos, otros dos eran camionetas convencionales de alquiler, todos con docenas de cuerpos apilados. En las camionetas no refrigeradas, había cerca de un centenar de cuerpos, según aseguraron fuentes policiales a la cadena de televisión ABC.

«He visto cuerpos amontonados uno encima del otro dentro de los camiones con las dos puertas abiertas», aseguró el vecino Abdul Kamara a «The New York Daily News». «Ha pasado desde el principio del coronavirus. Esta gente se ha muerto. No es la manera de tratarles cuando se van».

Nueva York es el epicentro de la epidemia en EE.UU. y el coronavirus se ha cebado en zonas desfavorecidas como el sur del Bronx, algunos barrios de Queens y, en Brooklyn, zonas como Brownsville o el corredor de la avenida Utica, donde está la funeraria. Durante semanas, la epidemia ha saturado los hospitales y las UCI de la ciudad, pero también los servicios funerarios. Las morgues de los hospitales y de la ciudad están desbordadas, con casi 800 muertos por día en el pico de la crisis. Ahora ha bajado al entorno de los 350 fallecimientos diarios, pero todavía es una cantidad mucho mayor a la habitual. En pocas semanas, la ciudad de Nueva York ha sufrido casi 18.000 muertos por el coronavirus, casi seis veces más que en los atentados del 11-S.

«Me quedé sin espacio», aseguró el director de la funeraria, Andrew Cleckley, a «The New York Times». «Nos salen los cadáveres por las orejas». Defendió que empezó a usar las camionetas de alquiler cuando se quedó sin espacio dentro de la funeraria, en la que la capilla estaba repleta con otros cien cuerpos.

Desbordados

No es un problema propio de Cleckley. La incapacidad de la ciudad para despedir y sepultar a sus muertos ha provocado que los aparcamientos de los hospitales tengan camiones frigoríficos enormes que actúan como morgues improvisadas. Los cementerios y las incineradoras –a las que la ciudad permitió trabajar 24 horas al día para aliviar el bloqueo de cuerpos– no dan abasto. En la isla de Hart, un pequeño islote frente al Bronx, donde la ciudad entierra los cuerpos que nadie reclama o cuya sepultura no se puede costear, ha visto multiplicada su actividad por cinco en el último mes. Incluso uno de los concejales de la ciudad planteó la posibilidad de abrir fosas comunes temporales en algún parque de la ciudad para aliviar el problema.

Mientras tanto, las funerarias han tenido que hacer frente a la situación con camiones frigoríficos y con otras soluciones, como mantener los cuerpos en sus dependencias con sistemas fuertes de aire acondicionado.

Cleckley dijo que él no podía costear el precio de los camiones frigoríficos, pero reconoció que, al mismo tiempo, aceptó más trabajo del que podía atender su funeraria. Recibió más peticiones en abril que en todo el año pasado. «Todos tratamos de ayudar a nuestros clientes, pero estamos hasta arriba», confesó al diario neoyorquino. Ahora podría enfrentarse a responsabilidades civiles o criminales por no almacenar los cadáveres en condiciones apropiadas.