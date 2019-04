Argelia, tras la dimisión de Buteflika: «Los argelinos tienen claro que aún queda lo más importante»

Día histórico en Argelia después de que la dimisión de este martes de Abdelaziz Buteflika (82 años), que pone fin a un liderazgo de 20 años, ante la presión de las protestas multitudinarias del pueblo argelino contra la continuidad del mandatario. Ahora se abre paso una «transición política» del Gobierno post-guerra civil (1992-2002) como desafío más importante para el gigante magrebí.

Para Nadjia Bouaricha, periodista del diario El Watan, uno de los periódicos más críticos con el oficialismo, Buteflika ha renunciado porque el movimiento de protesta popular «reclamando la salida del régimen y sus red clientelar» no se ha debilitado desde que empezara la revuelta el pasado 22 de febrero. «Buteflika y su clan intentaron maniobras incluso para buscar ayuda externa y amenazar con el caos sirio. Pero todos sus intentos fueron inútiles. La presión de la calle ha pesado hasta el punto de que incluso el ejército ha llegado a comprender que lo que cuenta es la elección de la gente», sostiene Bouaricha.

A partir de este día, el Ejército tendrá que evitar el menor «paso en falso» frente a una calle convertida en un «nuevo actor político» de peso en Argelia, dice a AFP Hasni Abidi, director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo en Ginebra. El lunes, la agencia oficial argelina había anunciado que la dimisión de Buteflika llegaría antes del 28 de abril, fecha que marca el término de su mandato, sin embargo, el pulso del hombre fuerte del Ejército argelino Gaid Salah al entorno del presidente para que se apartara de una vez ha propiciado la resignación del enfermo líder magrebí.

Visiblemente cansado, la última aparición de Buteflika ha tenido lugar hace unas horas. Vestido con una gandoura beige (túnica norteafricana) y sentado en una silla de ruedas, el mandatario de 82 años ha entregado la carta de renuncia al presidente del Consejo Constitucional Tayeb Belaiz.

Footage of Bouteflika, frail and skeletal, delivering his letter of resignation to the president of the Constitutional Council. It really is a woeful sight. #Algeriapic.twitter.com/oBt9GPOlzX